Un ministre russe partage son expérience avec une Tesla en Russie par -30°C

Alors que Tesla se vantait récemment d’établir un nouveau record de ventes, conduire les voitures de cette marque en Russie pourrait représenter un véritable... 05.12.2021, Sputnik France

Même si Tesla, l’une des entreprises d’Elon Musk, gagne progressivement le marché mondial des voitures électriques, il semble que ses ingénieurs doivent penser à mieux adapter leurs véhicules au climat russe. Ainsi, s’exprimant au forum Expo 2020 qui se déroule actuellement à Dubaï, Denis Manturov, ministre russe du Commerce et de l'Industrie, a déclaré que sa Tesla X 100D qu’il conduit depuis 2020 ne s’est pas montrée très performante pendant l’hiver.Vers le succès de Tesla en Russie?Le 21mai 2021, intervenant en visioconférence au forum russe Nouvelle connaissance, Elon Musk a mentionné la perspective de se développer en Russie et n’exclut pas qu’une usine Tesla puisse y être construite un jour.Par la suite, début juin, M.Manturov a précisé qu’il n’y avait pas encore d’accord entre la Russie et Tesla concernant la construction d'une usine de véhicules électriques.Début octobre, Tesla a annoncé avoir livré pendant le 3e trimestre de l’année en cours 241.300 véhicules soit 20% de plus qu’au trimestre précédent. Il s’agit donc d’un résultat record pour le constructeur américain qui a livré sur les neuf premiers mois de l’année 629.370 voitures contre près de 500.000 sur l’ensemble de l’année 2020.

