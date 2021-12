https://fr.sputniknews.com/20211206/leurope-a-vide-pres-de-25-de-ses-stocks-gaziers-souterrains-1053818638.html

L’Europe a vidé près de 25% de ses stocks gaziers souterrains

L’Europe a vidé près de 25% de ses stocks gaziers souterrains

Les réservoirs gaziers souterrains en Europe sont épuisés de 23,4% à la date du 4 décembre, a annoncé le russe Gazprom qui assure un tiers de la consommation... 06.12.2021, Sputnik France

2021-12-06T18:53+0100

2021-12-06T18:53+0100

2021-12-06T18:53+0100

crise du gaz 2021

russie

europe

gazprom

gaz

hydrogène

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104401/30/1044013098_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_cf8a584e3166d0b424a4e4166bcb6144.jpg

Les pays européens ont déjà épuisé près d’un quart du gaz naturel conservé dans leurs réservoirs souterrains, a fait savoir le groupe gazier russe Gazprom sur sa chaîne Telegram.Fin novembre, le groupe avait annoncé un bénéfice net record de 6,8 milliards d’euros au troisième trimestre dans le contexte de la crise gazière en Europe, dont un tiers du gaz provient de Russie.Baisse des prixAuparavant, l’annonce de l’éventuelle augmentation des livraisons gazières russes à l’Union européenne a provoqué la chute des prix en Europe, dont le marché a connu un mouvement de panique début octobre sur fond de solide demande asiatique et de crainte d’un hiver froid.Les experts de Commerzbank constataient en octobre que les installations de stockage de gaz naturel en Allemagne étaient actuellement remplies à 70%, tandis que celles de l’Union européenne l’étaient à 77%. Normalement, elles devraient être remplies à plus de 90% à cette époque de l’année.Vladimir Poutine a récemment chargé le gouvernement et Gazprom d’étudier d’ici l’été prochain la possibilité d’exporter de l’hydrogène vers les pays européens via les gazoducs existants, dont Nord Stream et Nord Stream 2.

russie

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

russie, europe, gazprom, gaz, hydrogène