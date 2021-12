Près de 60.000 nouvelles contaminations en France

https://fr.sputniknews.com/20211207/pres-de-60000-nouvelles-contaminations-en-france-1053835478.html

Un jour après le durcissement de certaines mesures sanitaires annoncé par le Premier ministre, le pays rapporte le nombre record de près de 60.000 nouvelles... 07.12.2021

La France annonce ce mardi 7 décembre 59.019 nouveaux cas de coronavirus, soit presque six fois plus qu’hier (11.308).L’Hexagone déplore ce 7 décembre 172 morts du Covid-19 au cours des dernières 24heures, indicateur en légère baisse par rapport à lundi (192).Le nombre de décès dus au nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie atteint ainsi 119.899 morts, dont 26.957 en EHPAD et EMS (+8 en 24h) et 92.942 (+164 en 24h) à l’hôpital.Selon les autorités sanitaires, le pays dénombre 12.714 (+618) malades hospitalisés et 2.351 (+160) patients en réanimation.Détails à suivre

