Roscosmos prête à "se battre" avec les Américains pour le marché du tourisme spatial

08.12.2021

Le jour du départ pour l'espace de deux touristes japonais, le chef de l'Agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine, a déclaré que la Russie ne cédera pas le segment de marché du tourisme spatial aux compagnies américaines.Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, 46 ans, et son assistant Yozo Hirano sont partis à bord de la fusée russe Soyouz-2.1a du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan pour un séjour de 12 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Selon le cosmonaute Alexandre Missourkine, le pilote du Soyouz, les voyageurs auraient un programme chargé. Il envisage notamment d'organiser avec eux un tournoi de badminton en apesanteur.Des concurrents"Nous sommes prêts à nous battre pour ce segment", a déclaré M.Rogozine lors d'une réunion avec l'équipe de cosmonautes, au moment où la Russie regagne du terrain face aux sociétés privées américaines, notamment SpaceX, qui vient d'organiser cette année le voyage de quatre premiers touristes spatiaux dans le cadre de la première mission orbitale n'ayant comporté aucun astronaute professionnel à bord.En outre, cette année, Jeff Bezos, le patron du géant de l'e-commerce Amazon, a effectué un voyage suborbital, marquant une nouvelle étape dans la course au tourisme spatial. Et le milliardaire Britannique Richard Branson a effectué à son tour un premier vol suborbital à bord d'un vaisseau de l'entreprise Virgin Galactic, fondée par lui-même.La Russie revient-elle dans le secteur?Or, entre 2001 et 2009, des fusées Soyouz, en vertu de contrats avec la société Space Adventures, avaient acheminé vers l'ISS sept touristes spatiaux, dont deux fois l'Américain Charles Simonyi. D'après différentes sources, les touristes avaient payé pour leurs vols entre 20 et 40 millions de dollars.En juin dernier, une filiale de l’agence spatiale s'est dite prête à offrir au moins deux vols commerciaux de navettes Soyouz par an pour les touristes à destination de l'ISS.

