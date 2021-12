https://fr.sputniknews.com/20211209/apres-castex-et-des-membres-du-gouvernement-didier-lallement-est-positif-au-covid-19-1053858434.html

Après Castex et des membres du gouvernement, Didier Lallement est positif au Covid-19

Après Castex et des membres du gouvernement, Didier Lallement est positif au Covid-19

Le préfet de police de Paris Didier Lallement a été testé positif au Covid et est contraint de passer 10 jours à l’isolement tout en continuant de travailler à... 09.12.2021, Sputnik France

2021-12-09T10:47+0100

2021-12-09T10:47+0100

2021-12-09T10:49+0100

france

isolement

didier lallement

covid-19

jean castex

test dépistage covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104245/10/1042451013_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_4f9e3760b673bf5b648799d3529b0b2a.jpg

Une semaine après Jean Castex, le préfet de police de Paris Didier Lallement a été testé positif début décembre. Selon les règles en vigueur, il passera 10 jours à l’isolement.Le haut fonctionnaire assure ses fonctions à distance, a indiqué la préfecture citée par Le Figaro.À cause de cela, le préfet n’a pas pu assister au 40e congrès du Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN), tenu le 8 décembre, selon Europe 1."Corrélation très simple"En poste depuis le 21 mars 2019, Didier Lallement s’est illustré pour ses prises de position fermes. Au printemps 2020, durant le premier confinement, il s’est retrouvé au cœur d’une polémique sur fond de crise du Covid-19."Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, ce sont ceux qui au début du confinement ne l'ont pas respecté. Il y a une corrélation très simple", a-t-il déclaré le 3 avril 2020 intervenant sur BFM TV. Ces propos arrivaient à la veille des vacances des Pâques au moment où les forces de l'ordre mettaient en place des contrôles renforcés pour dissuader les Franciliens de partir.Face au tollé ayant suivi sa déclaration, le préfet a été obligé de présenter ses excuses."Comme un lion en cage"Alors que le préfet de police de Paris est contraint de s’isoler, un autre haut fonctionnaire, Jean Castex, a pu en sortir.Testé positif au Covid-19 le 23 novembre, le Premier ministre a été placé à l’isolement et celui-ci a pris fin le 1er décembre. Selon son entourage cité par Le Parisien, il a continué de travailler à distance et a été "comme un lion en cage".Hormis le Premier ministre, deux autres membres du gouvernement ont été testés positifs fin novembre: le secrétaire d'État à la Ruralité Joël Giraud et la ministre de l'Insertion Brigitte Klinkert. Tous ont déclaré avoir de faibles symptômes.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

isolement, didier lallement, covid-19, jean castex, test dépistage covid-19