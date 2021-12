https://fr.sputniknews.com/20211210/trop-de-rumeurs-circulent-autour-du-groupe-wagner-alors-que-cette-societe-demeure-fantomatique-1053881289.html

Trop "de rumeurs circulent autour du groupe Wagner, alors que cette société demeure fantomatique"

Le 17 octobre 2021, lors d’une déclaration à la presse, Jean-Yves Le Drian assurait que la présumée société de sécurité privée russe "Wagner fait la guerre par procuration pour le compte de la Russie".Selon lui, les militaires de cette société, "lorsqu’ils pénètrent dans un pays, y multiplient les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l’autorité du pays. L’exemple le plus spectaculaire c’est la République centrafricaine (RCA) où finalement, pour pouvoir se payer, ils confisquent la capacité fiscale de l’État".Le 19 octobre, dans une déclaration à l’AFP, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Mbaïpo-Temon, s’est dite "stupéfaite" de la réaction "extrême" et "mensongère" de son homologue français. De leur côté, les autorités russes ont démenti à plusieurs reprises ces accusations largement diffusées par les médias mainstream. Les responsables russes, qui confirment la présence de 1.135 instructeurs en République centrafricaine, réfutent cette confusion sciemment entretenue entre leurs militaires et les mercenaires de sociétés privées.Sous quel enseigne opèrent ces instructeurs russes en RCA? En quoi consiste leur travail, comment se déroule-t-il et quels sont les résultats obtenus sur le terrain depuis leur arrivée en 2017 dans le pays? Y a-t-il effectivement des sociétés de sécurité privées russes en RCA ou ailleurs, comme au Mali? Le groupe "Wagner" existe-t-il vraiment? Est-il responsable de tout ce qui lui ait reproché par les Occidentaux, notamment les autorités françaises? La France n’est-elle pas en train d’essayer d’empêcher la Russie de coopérer avec l’Afrique, notamment en République centrafricaine et au Mali?Les soldats français ont-ils échoué à pacifier la RCA?En 2014, la France a déployé une force armée en République centrafricaine suite au déclenchement de la guerre civile en 2013, qui a mis en déroute l’armée du pays. Fin octobre 2016, François Hollande, alors Président de la République, ordonna la fin de cette opération nommée Sangaris. Jean-Yves Le Drian, alors ministre français de la Défense, assurait que Sangaris avait rempli ses trois missions: "mettre fin au chaos, accompagner la montée en puissance des forces internationales et permettre la tenue d'élections démocratiques". Or, une année après, les groupes armés ont repris le contrôle d’environ 80% du territoire du pays.En septembre 2017, en marge de l’Assemblée générale de l’Onu, le Président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a déclaré à France24 que le départ de la force Sangaris était "prématuré". Selon lui, "l'armée centrafricaine doit se reconstruire. Aujourd’hui, il faudrait renforcer la capacité des Casques bleus de l’Onu", estimant qu’il faudrait "trois ou quatre contingents supplémentaires" pour couvrir les besoins sécuritaires du pays. Ainsi, en octobre 2017, suite à une rencontre à Sotchi entre le Président Touadéra et Sergueï Lavrov, un accord de défense portant sur le renforcement des capacités militaires de l’armée centrafricaine a été conclu, ouvrant la porte à l’arrivée des instructeurs de la COSI.Et d’expliquer que "la tâche principale assignée à nos instructeurs est de former l'armée nationale aux bases du combat, à l'utilisation des armes ainsi qu'à la stratégie et à la tactique. Nous aidons également à organiser la logistique et le renseignement. Nous formons les FACA à mener des opérations, quelle que soit leur complexité. Par ailleurs, nous assurons la formation de la gendarmerie, de la police et des gardes-frontières à la lutte contre la contrebande et les transits frontaliers illégaux"."Des résultats remarquables"Après quatre ans de présence en RCA, "je peux dire avec certitude que les résultats obtenus par nos instructeurs sont remarquables. Le plus édifiant est la réussite des FACA à repousser les attaques de la coalition des formations de bandits en décembre 2020 et dans les mois suivants. L'armée nationale a eu l'occasion de prouver ses nouvelles capacités grâce à la formation de nos spécialistes", expose le président de la COSI.Et d’ajouter que "récemment, la COSI a reçu un prix de l'Assemblée nationale" en guise de "gratitude à l’égard de nos instructeurs pour leur soutien décisif dans les moments difficiles. Le 1er décembre, un monument a été érigé en l'honneur des instructeurs russes qui ont formé l'armée centrafricaine à la lutte contre le terrorisme et le banditisme, ce qui a permis de libérer la plupart des territoires du pays"."Wagner" ou le "Crépuscule des dieux"?Le 6 décembre, en marge de l’ouverture du 7e Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, à Dakar, la ministre française des Armées s’est exprimée lors d’un entretien à RFI sur les incidents ayant perturbé le passage d’un convoi de la Force Barkhane au Burkina Faso et au Niger, accusée par des manifestants "de transporter des armes pour des terroristes". Tout en réfutant ces allégations, Florence Parly a affirmé qu’"il y avait un certain nombre de compétiteurs qui sont évidemment à la manœuvre. Et d’ailleurs on les retrouve aussi à la manœuvre au Mali. Puisque comme vous le savez, ça fait des semaines maintenant que la rumeur selon laquelle une société de mercenaires russes qui s’appelle +Wagner+ est susceptible de se déployer au Mali […]. Aujourd’hui, je ne pense pas qu’ils soient à Bamako, mais cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas une intention de la part des autorités maliennes actuelles de les y faire venir"."Effectivement, beaucoup de rumeurs, mais que des rumeurs sans la moindre preuve matérielle, circulent autour du groupe +Wagner+, alors que cette société demeure fantomatique et n’a aucune existence sur le terrain", explique Alexandre Ivanov, ponctuant que "l'histoire de ce groupe relève plutôt des domaines du mythe et de la légende. Même chez les Africains, Wagner est présent dans l’imaginaire comme un superhéros, dont ils attendent la venue pour les aider à vaincre tous les bandits et à retrouver, enfin, une vie paisible. Les Occidentaux ont également leur propre histoire mythologique effrayante sur Wagner, peut-être inspirée de l’opéra du +Crépuscule des dieux+?".Enfin, il estime que "si les groupes armés qui terrorisent la RCA n'avaient pas le soutien de la campagne médiatique venant de Paris, ils auraient saisi depuis longtemps la futilité de leurs activités criminelles. Je pense que l'image des +méchants russes+ permet au gouvernement français d'attribuer ses échecs, [aussi bien de Sangaris que de Barkhane, ndlr] à une menace extérieure".

