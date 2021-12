https://fr.sputniknews.com/20211213/elon-musk-nomme-personnalite-de-lannee-2021-par-time-magazine-1053907342.html

Elon Musk nommé personnalité de l'année 2021 par le Time Magazine

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a été nommé personnalité de l'année 2021 par le Time Magazine devenant ainsi la figure "qui a le plus compté dans...

L'homme d'affaires a notamment vu au cours de l'année son entreprise de voitures électriques Tesla devenir le constructeur automobile le mieux valorisé au monde tandis que sa société SpaceX, dont il est le fondateur et patron, a envoyé une fusée à la frontière de l'espace avec un équipage entièrement civil.Elon Musk dirige aussi la start-up neurotechnologique Neuralink et la société d'infrastructure The Boring Company.Tesla est entrée cette année dans le club très fermé des sociétés dont la valeur en Bourse dépasse les 1.000 milliards de dollars (886 millions d'euros), soit plus que la capitalisation cumulée des deux constructeurs "historiques" que sont Ford Motor et General Motors.Tesla produit des centaines de milliers de voitures chaque année et a mieux géré que la plupart de ses concurrents les problèmes mondiaux actuels dans les chaînes d'approvisionnement, tout en jouant un rôle moteur dans le basculement du secteur automobile vers les véhicules électriques, notamment auprès des jeunes automobilistes, sur fond de changement climatique.Le Time, qui a créé cette distinction en 1927, souhaite ainsi mettre en valeur chaque année la personne "qui a le plus compté dans l'actualité ou nos vies, pour le meilleur ou pour le pire".

