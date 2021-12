https://fr.sputniknews.com/20211214/qui-est-jean-michel-trogneux-le-parcours-dune-fake-news-qui-vise-brigitte-macron--1053919805.html

Qui est Jean-Michel Trogneux? Le parcours d’une fake news qui vise Brigitte Macron

Qui est Jean-Michel Trogneux? Le parcours d’une fake news qui vise Brigitte Macron

Une fake news ciblant l’épouse du Président se propage sur Twitter: elle s’appellerait en réalité Jean-Michel Trogneux et serait… transgenre. Une publication... 14.12.2021, Sputnik France

Plus c’est gros mieux ça passe. Le 13 décembre, le hashtag #JeanMichelTrogneux s’est propulsé à la tête des tendances Twitter pour y rester au moins 24h et être utilisé dans au moins 35.000 tweets. À l’origine se trouve une rumeur qui assure ni plus ni moins que Brigitte Macron serait une personne transgenre et s’appellerait Jean-Michel Trogneux, du nom de jeune fille de la Première dame.Le caractère grossier de la fake news n’a pas empêché de nombreux utilisateurs de massivement la relayer sur les réseaux sociaux.Alors que la "nouvelle" est grimpée dans les tendances ce 14 décembre, certains tweets la mentionnant ont commencé à disparaître, supprimés "selon des lois locales".Origines de la rumeurLa rumeur remonte à une lettre confidentielle mensuelle "Faits & Documents" se définissant comme "traitant de l’actualité politique". La revue a été fondée par Emmanuel Ratier. Décédé en 2015, il était une figure de l'extrême-droite qui a notamment travaillé pour le journal Minute. C’est donc le 13 décembre que "Faits & Documents" a lancé une "série spéciale" s’intitulant "Mystère Brigitte Macron" et proposant l’accès à ses articles pour 40€.Cette rumeur est lancée alors que la campagne présidentielle approche et rappelle une autre fake news ayant activement circulé avant le premier mandat d’Emmanuel Macron. En 2016, le ministre de l’Économie de l’époque a été victime d’un mensonge l’accusant d’avoir vécu une histoire d’amour avec Mathieu Gallet, ancien président de Radio France.Le couple présidentiel a donc plusieurs fois été la cible de folles rumeurs, bien que, selon les sondages, Brigitte Macron soit plutôt appréciée par les Français depuis le début du quinquennat. Quant à la cote de popularité d’Emmanuel Macron, s’il n’a pas encore officialisé sa candidature, il reste le grand favori des sondages d’intentions de vote.

