Pécresse en tête, Zemmour dernier: les résultats d'un sondage basé sur une méthode alternative

16.12.2021

Si d'habitude les sondages recourent au scrutin uninominal (la question est "Pour qui voteriez-vous?"), la méthode du "jugement majoritaire" utilisée dans l'étude de l’institut Opinionway pour l’association Mieux voter permet de ranger les candidats selon les catégories "à rejeter", "passable" et "excellent". Et les résultats sont surprenants.Ainsi, la candidate des Républicains arrive en tête au premier tour de la présidentielle 2022 avec le 46% d'évaluations positives (excellent, très bien, bien, assez bien), révèle le sondage. Emmanuel Macron est en recul de trois points face à Valérie Pécresse avec 43% des suffrages.Si les leaders restent les mêmes, les autres candidats ne sont pas classés comme avant.Les troisième et quatrième positions sont occupées par Arnaud Montebourg et Yannick Jadot avec respectivement 33% et 36% de mentions "à rejeter". Marine Le Pen récolte quant à elle 47% de "à rejeter".Pour Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, l'indicateur "à rejeter" dépasse les 50%, avec respectivement 52%, 53% et 61%."Que la présidentielle cesse d’être une course de petits chevaux et le concours de celui qui clive le plus. Le mode de scrutin actuel demande au candidat de cliver à tout prix pour exister. Le jugement majoritaire leur demande de parler au plus grand nombre", estime-t-elle.Décision déjà prise?La majorité des Français (plus de 6 sur 10) ont déjà pris leur décision concernant le candidat pour qui ils voteraient, indique une étude CSA réalisée pour CNews.23% sont déterminés à voter en faveur d'Emmanuel Macron et 20% pour Valérie Pécresse, d'après un récent sondage Elabe pour BFM TV et L'Express. Marine Le Pen et Éric Zemmour jouissent de 15% et 14% des intentions de vote, tandis qu'Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon arrivent derniers avec 7% et 8%.

