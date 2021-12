https://fr.sputniknews.com/20211217/taubira-envisage-desormais-detre-candidate-a-la-presidentielle-de-2022-1053962500.html

Taubira envisage désormais d'être candidate à la présidentielle de 2022

Taubira envisage désormais d'être candidate à la présidentielle de 2022

L’ex-ministre de la Justice Christiane Taubira a annoncé ce 17 décembre envisager de se porter candidate à la présidentielle en 2022, dans un message vidéo... 17.12.2021, Sputnik France

L’ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira dit envisager de se porter candidate à la présidentielle en 2022.Évoquant des "personnes de grande valeur" parmi les candidats, elle a affirmé constater une "impasse". Mme Taubira a également assuré qu'elle "ne sera pas une candidate de plus" et "mettra toutes ses forces dans les dernières chances de l'union".Elle donne ainsi rendez-vous "à la mi-janvier", sans cependant faire mention d'une potentielle participation à la Primaire populaire, prévue fin janvier 2022 et qui vise à désigner un candidat unique à la gauche. Cette déclaration intervient alors que des sympathisants de gauche avaient évoqué l’idée que Christiane Taubira puisse rassembler la gauche en vue de la présidentielle. Après qu’elle a nettement manifesté en septembre son refus de participer "à l’éparpillement", un soutien a glissé en décembre auprès du Parisien que "la situation a changé" et qu’"elle veut peser de tout son poids".L’ex-ministre de la Justice semble avoir plus de possibilités pour rassembler la gauche, selon un récent sondage Ipsos ayant interrogé les sympathisants de gauche. 55% d’entre eux estiment que Christiane Taubira est compétente. Un score supérieur à celui de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou Anne Hidalgo. Âgée de 69 ans, Christiane Taubira avait été candidate du Parti radical de gauche (PRG) à l'élection présidentielle de 2002. Elle avait obtenu 2,32% des votes exprimés au premier tour.La gauche n’est pas unanimeDiverses réactions des candidats de gauche ont suivi cette annonce. "C'est bien, elle met les pieds dans le plat de l'union", s’est félicitée sur RMC Sandrine Rousseau, finaliste de la primaire écologiste. Là on commence vraiment [...] à voir un gouvernement de gauche, donc allons-y!"."On est à quatre mois de l'élection présidentielle, et à gauche et chez les écologistes on n'arrive pas à parler aux Français", a-t-il ajouté. Le 8 décembre, un appel à l’organisation d’une primaire a été lancé par Anne Hidalgo. L’initiative a été rejetée par ses rivaux à gauche, Jean-Luc Mélenchon, soutenu par La France insoumise (LFI), Fabien Roussel (PCF) et l'écologiste Yannick Jadot. Ce dernier a réaffirmé ce 17 décembre son refus d’y participer.

