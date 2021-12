https://fr.sputniknews.com/20211218/le-fmi-debloque-plus-de-258-millions-de-dollars-au-kenya-1053979531.html

Le FMI débloque plus de 258 millions de dollars pour le Kenya

Le Kenya va obtenir plus de 258 millions de dollars du Fonds monétaire international qui entend aider le pays à endiguer la propagation du Covid-19 et à... 18.12.2021, Sputnik France

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un décaissement immédiat de 258,1 millions de dollars pour le Kenya, afin de soutenir le pays dans sa riposte à la pandémie de Covid-19.Avec ce financement, le FMI vise également à aider le Kenya à réduire la vulnérabilité de sa dette.Reprise économique au KenyaLe Kenya a fait preuve d'une résilience remarquable face au choc de la pandémie de Covid-19 en 2020 et est en train d'amorcer une reprise économique, explique l'institution financière, ajoutant que la croissance devrait désormais s'accélérer pour atteindre 5,9 % en 2021.La directrice générale adjointe du FMI Antoinette Sayeh a déclaré que "les autorités kényanes restent fermement engagées dans leur programme économique dans un environnement difficile", soulignant que tous les objectifs quantitatifs ont été atteints. Elle a ajouté que les autorités devraient poursuivre l'exécution de leur plan pluriannuel d’assainissement budgétaire afin de réduire la vulnérabilité de la dette.Campagne de vaccinationLa campagne de vaccination contre le Covid-19 s'est accélérée au second semestre 2021, bien que l'incertitude et les pressions liées à la pandémie persisteront jusqu'à ce que les vaccins deviennent largement disponibles, relève le FMI, notant que le calendrier politique est aussi une source d'incertitude.Un budget supplémentaire est en cours de préparation pour élargir la campagne de vaccination, soutenir le plan de réforme des entreprises d'État et exécuter les dépenses d'urgence liées à la sécheresse et à la sécurité, indique le FMI.

