Blanquer tranche sur l’éventuel report de la rentrée des classes après Noël

Alors que le taux d’incidence chez les enfants est au plus haut depuis le début de l’épidémie, le ministre de l’Éducation nationale a écarté pour le moment le report de la rentrée des classes après les vacances de Noël. Invité ce dimanche 19 décembre de BFM TV, Jean-Michel Blanquer a indiqué que l’école, "qui est essentielle pour les enfants", "est la dernière chose à fermer".Mais il a souligné qu’"on ne ferme jamais aucune éventualité".Il a ainsi précisé un critère de ce report éventuel:Une idée avancée par PécresseLe report de la rentrée des classes a déjà été proposé le 18 décembre par Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à la présidentielle.Au micro de TF1, la présidente de la région Île-de-France a considéré que le gouvernement "est acculé et il n’a pas plus le choix".La tranche d’âge problématiqueLe Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a constaté dans un avis paru le 16 décembre que, "depuis le mois d’octobre 2021, les enfants de six à 10 ans présentent le taux d’incidence le plus élevé parmi les classes d’âge scolaire (soit 988 cas pour 100.000 habitants)".Des chiffres qui pourraient en partie s’expliquer "puisqu’il s’agit de la dernière tranche de la population scolaire pour laquelle l’accès à la vaccination n’est pas ouvert".De son côté, Olivier Véran a affirmé le 18 décembre que la vaccination anti-Covid des 5-11 ans devrait débuter le 22 décembre, "si tout va bien".

