https://fr.sputniknews.com/20211221/nord-stream-2-est-un-projet-economique-pour-le-chancelier-scholz-affirme-le-gouvernement-allemand-1054002088.html

Nord Stream 2 est un projet économique pour le chancelier Scholz, affirme le gouvernement allemand

Nord Stream 2 est un projet économique pour le chancelier Scholz, affirme le gouvernement allemand

Le chancelier allemand considère que le gazoduc Nord Stream 2 est un projet économique, selon le gouvernement allemand, qui a ajouté qu’il "agira ensemble" sur... 21.12.2021, Sputnik France

2021-12-21T06:40+0100

2021-12-21T06:40+0100

2021-12-21T06:40+0100

économie

russie

allemagne

économie

nord stream 2

ukraine

europe

union européenne (ue)

gaz

gazoduc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104289/25/1042892520_0:224:3242:2048_1920x0_80_0_0_a4fada837185dc28630a46ccab6831b6.jpg

Nord Stream 2 est un projet économique, selon le chancelier allemand Olaf Scholz, et le gouvernement allemand agira à l’unisson sur cette question, a déclaré le 20 décembre Wolfgang Büchner, porte-parole adjoint du gouvernement, lors d'un point presse à Berlin.Répondant aux questions de la presse sur la position de plusieurs ministres du gouvernement allemand, notamment de la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock et du ministre de l'Économie Robert Habeck, sur Nord Stream 2, Wolfgang Büchner a précisé que le cabinet "agira ensemble" sur cette question.Affaire apolitiqueLe 16 décembre à Bruxelles, le chancelier fédéral Olaf Scholz, évoquant la certification par l'Allemagne de l'exploitant du gazoduc Nord Stream 2, a déclaré qu'il s'agissait d'une question administrative et juridique traitée conformément à la loi, et qu'il n'y avait aucune influence politique sur celle-ci.Toutefois, le gouvernement allemand se sent particulièrement responsable pour veiller à ce que l'Ukraine reste un pays de transit pour le gaz russe à l'avenir.En outre, lors du sommet de Bruxelles, le Président ukrainien Zelensky a qualifié Nord Stream 2 d’instrument "juste" et "très important", dont les dirigeants européens disposent, pour discuter avec la Russie, d’après lui.Le gazoduc Nord Stream 2 fait actuellement l'objet d'une procédure d'approbation par le régulateur, l'Agence fédérale allemande des réseaux. Le processus a été suspendu parce que l'autorité de régulation a jugé nécessaire que Nord Stream 2 AG crée une filiale en Allemagne et demande à nouveau la certification en tant qu'opérateur en son nom, ce qui est requis par la législation européenne. Une fois que cette demande aura été soumise et acceptée, le régulateur relancera le processus, rendra sa décision, sur laquelle la Commission européenne donnera ensuite son avis.La suspension de la certification du gazoduc a fait momentanément exploser les prix du gaz d’environ 10%, le TTF néerlandais flirtant alors avec les 1.100 dollars pour 1.000 mètres cubes, un niveau record depuis fin octobre.Un projet bénéfique pour l’EuropeLa Russie a déclaré à maintes reprises que Nord Stream 2, auquel les États-Unis et l'Ukraine s'opposent fermement, est commercial et bénéfique pour l'Europe ainsi qu’a demandé que l'on cesse de l'évoquer dans le cadre d'une quelconque politisation.La construction du gazoduc a été achevée le 10 septembre. Le remplissage de la première conduite a été terminé le 18 octobre, alors que la deuxième a commencé à recevoir du gaz le 17 décembre.De plus, Vladimir Poutine avait déjà déclaré que le gazoduc était prêt à être lancé à tout moment et avait assuré la disposition de la Russie à livrer du gaz à l’Europe sans interruption.

russie

allemagne

ukraine

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

russie, allemagne, économie, nord stream 2, ukraine, europe, union européenne (ue), gaz, gazoduc, olaf scholz, annalena baerbock, robert habeck