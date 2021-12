https://fr.sputniknews.com/20211224/des-chasseurs-tirent-sur-un-cerf-au-beau-milieu-dun-village-dans-loise---video-1054059526.html

Des chasseurs tirent sur un cerf au beau milieu d’un village dans l’Oise - vidéo

Des chasseurs tirent sur un cerf au beau milieu d’un village dans l’Oise - vidéo

La chasse mal organisée pose à nouveau problème. Des amateurs de chasse à courre ont tué un cerf qui tentait de se réfugier à proximité d’habitations près de... 24.12.2021, Sputnik France

2021-12-24T21:37+0100

2021-12-24T21:37+0100

2021-12-24T21:37+0100

france

france

cerfs

chasse

défenseurs des animaux

oise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/15/1045253842_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_47fc74f2aa14e715d53229aaa90edd8b.jpg

Alors que l’éternel conflit entre amateurs de la chasse et défenseurs de la cause animale est loin d’être réglé, un autre apparaît parallèlement autour de la possibilité de chasser à proximité de lieux habités. Un cerf a ainsi été tué le 22 décembre à Morienval, près des habitations au bord de la forêt de Compiègne (Oise). Poursuivi par des membres de l’équipage de la Futaie des amis, il a tenté de fuir mais a été coincé par des grillages, relate Actu Oise. La scène a été filmée par des militants anti-chasse à courre du collectif Abolissons la vénerie aujourd’hui (AVA) et partagée sur les réseaux sociaux.La saison de la chasse a commencé le 15 septembre et doit durer jusqu’au 31 mars 2022. À la rentrée, et pour la cinquième année consécutive, les anti-chasse ont promis de rester mobilisés, rapportait Le Parisien.Au milieu des habitationsSur la vidéo, des personnes assises dans une voiture commentent ce qu’il se passe dehors, à savoir une chasse au milieu des habitations, appelant parallèlement les forces de l’ordre.Les militants affirment que les chasseurs ont violé la loi, à savoir l'arrêté du 25 février 2019 relatif à l’exercice de la vénerie. "En grande vénerie, lorsque l'animal […] se trouve à proximité d'habitations, de jardins privés y attenant […], il est gracié", stipule en effet ce document.En outre, il est interdit de tirer en direction des lieux de réunions publiques en général et des habitations particulières.Trop tardQuoiqu’alertés, les gendarmes sont arrivés trop tard. Aucune procédure judiciaire n'est en cours pour l’instant. Le maire de Morienval réfléchit déjà à émettre un arrêté interdisant la chasse à courre dans sa commune. Car en octobre dernier, deux grands cerfs avaient déjà été abattus par des chasseurs dans l’Oise en l’espace de deux semaines.Les deux cas ont eu lieu pendant la saison des amours, ou la période de brame du cerf, où l’animal crie pour attirer l’attention des femelles. Les abattages ont été signalés par le collectif de défense des animaux CACC.Des humains blessés par des chasseursLe danger de tirer à proximité des endroits habités est tristement illustré par plusieurs accidents récents. Ainsi, fin octobre, un automobiliste a été blessé lors d’un accident de chasse au sanglier à Rennes avant de décéder plus tard des suites de ses blessures. Cet accident est survenu au lendemain d’un autre, en Haute-Savoie, où un trentenaire a été blessé au thorax par une balle de fusil de chasse alors qu’il se promenait avec sa mère. Un autre homme a été grièvement blessé au thorax pendant une battue début novembre en Picardie.

france

oise

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

france, cerfs, chasse, défenseurs des animaux, oise