Google détrôné dans le classement des ressources Web les plus populaires

L’application mobile Tik Tok se trouve désormais devant Google au sommet des ressources numériques globales les plus populaires, selon Cloudflare. La troisième... 24.12.2021, Sputnik France

En 2021, les internautes du monde entier ont choisi un nouveau favori numérique.Si l’on en croit le classement de l’entreprise américaine Cloudflare, qui se spécialise dans les services informatiques, c’est Tik Tok, l’application mobile de partage de vidéos et de réseautage social, qui a été la plus fréquentée pendant les 12 mois de cette année 2021.Un des colosses des Gafam, Google, qui a été premier de ce même classement en 2020, se retrouve en deuxième position.Pour Tik Tok, qui l’année dernière n’était que septième, il s’agit d’un progrès "exceptionnel", constate Cloudflare.Tik Tok a été développé par la société chinoise ByteDance, qui l’a lancé pour les marchés situés hors de Chine en 2017.L’application permet à ses utilisateurs de créer des vidéos courtes accompagnées de musique, de 3 à 180 secondes.En Chine, la plateforme est connue sous le nom de Douyin et a été mise sur le marché national en 2016. Ses utilisateurs n’ont pas accès à la version internationale de l’application, c’est-à-dire à Tik Tok.Facebook part, Facebook resteUn autre géant des Gafam, Facebook, la deuxième ressource Web la plus populaire au monde en 2020, descend cette année à la troisième place, selon Cloudflare.Mais si dans le cas de Google, le classement évalue tous ses services (moteur de recherche, messagerie électronique, cartes, nouvelles, etc.), pour Facebook, marque qui il y a encore quelques mois désignait toutes les filiales du groupe de Mark Zuckerberg, seul le réseau social est pris en compte.Le 28 octobre dernier, M.Zuckerberg a annoncé la transformation de Facebook en Meta, abréviation du "métavers", univers en ligne dont les usagers interagissent dans des espaces virtuels partagés.Le nom de Facebook a cependant été sauvegardé pour le réseau social, fondement du business numérique de ce multimilliardaire américain.WhatsApp, qui depuis 2014 fait partie du groupe de Mark Zuckerberg et qui n’était pas présent dans le top-10 du classement 2020 de Cloudflare, se place cette année en dixième position.

