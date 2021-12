https://fr.sputniknews.com/20211229/le-1000e-bus-electrique-lance-a-moscou-la-premiere-ville-deurope-en-la-matiere-1054117599.html

Le 1000e bus électrique lancé à Moscou, la première ville d’Europe en la matière

La ville de Moscou compte désormais 1.000 bus électriques qui transportent les passagers dans la capitale russe, annonce un communiqué de presse auquel Sputnik... 29.12.2021

Le millième bus électrique a été mis mardi 28 décembre en activité dans la capitale russe, qui dispose de la plus grande flotte de ce type de véhicules de transport en commun en Europe, annonce un communiqué de presse du département moscovite des transports que Sputnik a pu consulter.L’engin est marqué avec le chiffre "1.000" et est décoré à l’intérieur d’informations factuelles sur les effets positifs pour l’écologie de l’utilisation de transport électrique en ville.Depuis son lancement en 2018, les véhicules électriques, qui peuvent chacun prendre à bord 85 passagers et sont adaptés aux variations de température de -40°C jusqu’à +40°C, ont transporté plus de 150 millions de passagers et parcouru 60 millions de kilomètres sur 66 itinéraires, détaillent les autorités municipales.Il s’agit également du 400e bus électrique acquis avec des moyens reçus par la ville de Moscou de la vente de ses obligations "vertes", précise le communiqué.Fin mai 2021, les autorités de la plus grande ville russe ont introduit à la Bourse de Moscou des obligations "vertes" pour un montant total de 70 milliards de roubles (environ 61 millions d’euros) et un délai de sept ans. Des fonds tirés de la vente de ces instruments servent à financer des projets urbains durables, dont les achats d’engins électriques.Parc de véhicules à 100% "vert" d’ici 2030La capitale russe annonce de grands projets de développement ultérieur de ses transports publics terrestres "verts".Ayant arrêté les achats de bus diesel en 2021, les autorités de cette ville-région prévoient d’acquérir en 2022 et 2023 600 véhicules électriques annuellement pour porter la part du transport terrestre électrique à 40%.Selon le département moscovite des transports, d’ici 2030 tout le parc de transport en commun de surface devrait fonctionner à l’électricité, c’est-à-dire devenir moins polluant.Et d’ajouter que, conjointement avec KamAZ, un important fabricant russe de véhicules, et Rusnano, un fonds public d’investissement dans les nanotechnologies, les autorités moscovites travaillent sur la conception d’un "hydrobus", un autobus à hydrogène.

Actus

fr_FR

russie, moscou, électricité, bus, transports publics, environnement