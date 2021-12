https://fr.sputniknews.com/20211229/rafale-concurrent-des-avions-russes-en-serbie-1054113376.html

Rafale, concurrent des avions russes en Serbie?

La Serbie envisage d'acquérir des Rafale, a déclaré le ministre de la Défense du pays. Pourtant, historiquement, Belgrade est le plus grand importateur d'armes... 29.12.2021, Sputnik France

Après la Croatie, c’est au tour de la Serbie d’évoquer la possibilité d’acquérir des Rafale de Dassault Aviation. La piste a été évoquée par le ministre serbe de la Défense Nebojsa Stefanovic.En décembre, le Président serbe Aleksandar Vucic a informé que le budget de la défense du pays, prévu à hauteur de plus de 1,1 milliard d'euros pour 2022, sera augmenté de 500 millions d'euros pour l'achat d'équipements et d'armes.D’après le ministre serbe de la Défense, dans les années à venir, l'armée serbe achètera 18 missiles transportables antiaériens légers Mistral (MANPADS), 10 hélicoptères Airbus H145, deux avions de transport militaire CASA C-295 Airbus, ainsi que quatre Mi-35, trois Mi-17 et deux nouveaux systèmes de défense antiaérienne russe Pantsir‑S1.Importations d’armements russesLa Serbie est le plus grand importateur d'armes et d'équipements militaires russes en Europe. Au cours des dernières années, la Russie a vendu à la Serbie 30 chars T-72MS modernisés, 30 véhicules blindés BRDM-2, sept hélicoptères Mi-17 et Mi-35, et six chasseurs MiG-29. Belgrade a également acquis un système de défense antiaérienne russe Pantsir‑S1. Le chef de l’État a fait savoirque le pays souhaitait disposer du complexe russe S-400, mais ne pouvait se le permettre.Partenariat stratégique entre Paris et ZagrebCes déclarations interviennent après la signature en novembre entre la France et la Croatie, voisine de la Serbie, d'un contrat portant sur la vente de 12 Rafale d'occasion. Le document, relatif à la commande dont la valeur s’élève à un milliard d'euros, a été signé lors de la visite d’Emmanuel Macron dans le pays en novembre. La Croatie voulait ainsi remplacer ses MiG-21 vieillissants.

défense, rafale, armements, serbie, dassault aviation