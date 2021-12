https://fr.sputniknews.com/20211230/pour-pres-de-4-millions-de-dollars-dheroine-saisie-en-mer-doman-par-la-marine-us-1054126758.html

Pour près de 4 millions de dollars d'héroïne saisie en mer d’Oman par la marine US

Pour près de 4 millions de dollars d'héroïne saisie en mer d’Oman par la marine US

Deux navires de la marine américaine ont saisi 385 kilos d'héroïne d'une valeur d'environ quatre millions de dollars sur un navire de pêche apatride transitant... 30.12.2021, Sputnik France

2021-12-30T17:07+0100

2021-12-30T17:07+0100

2021-12-30T17:17+0100

international

iran

drogue

oman

mer rouge

houthis

us navy

trafic de drogue

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104296/60/1042966029_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb07b8720a4b55c6f06873d66a4a039a.jpg

Une opération maritime internationale a permis de saisir une importante cargaison de drogues. Des navires de la marine américaine ont saisi 385 kilos d'héroïne en mer d'Oman le 27 décembre, a communiqué le commandement central des forces navales américaines (NAVCENT), dont la zone de responsabilité comprend la mer Rouge, le golfe Persique et la mer d'Oman.L’USS Tempest et l’USS Typhoon, navires de la marine américaine, ont saisi la drogue cachée à bord d'un navire de pêche apatride au cours d’une vérification conformément au droit international, précise la marine.Les drogues confisquées ont été détruites en mer.Équipage iranienL’équipage du navire était composé de neuf membres qui se sont identifiés comme des ressortissants iraniens. Après avoir saisi la drogue, les Américains ont libéré le navire de pêche et son équipage.Le communiqué ne précise pas la destination de ces drogues.Saisies en hausseL’unité opérationnelle internationale Combined Task Force 150 (CTF), qui a saisi la cargaison, a confisqué cette année pour plus de 193 millions de dollars de drogue lors d'opérations en mer, précise le communiqué, soit plus que la quantité saisie au cours des quatre dernières années. La CTF 150 fait partie des forces maritimes combinées, partenariat naval multinational comprenant 34 pays avec un siège à Bahreïn dirigé par l’élément de la marine américaine NAVCENT.Saisies d’armementsIl y a quelques jours, dans la même zone, en mer d’Oman, NAVCENT avait rapporté une importante saisie d'armes. Le 20 décembre, l’unité a confisqué 1.400 fusils d'assaut AK-47 et 226.600 cartouches sur un navire de pêche apatride.Tout comme pour la saisie de drogue susmentionnée, le navire apatride proviendrait d'Iran. Selon le NAVCENT, il aurait transité le long d'une route historiquement utilisée pour le trafic d'armes vers les Houthis au Yémen.

iran

oman

mer rouge

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

iran, drogue, oman, mer rouge, houthis, us navy, trafic de drogue, international