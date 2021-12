https://fr.sputniknews.com/20211231/marion-marechal-sur-la-crise-sanitaire-le-gouvernement-a-eleve-le-mensonge-en-doctrine-detat-1054132778.html

Marion Maréchal sur la crise sanitaire: "Le gouvernement a élevé le mensonge en doctrine d’État"

Marion Maréchal sur la crise sanitaire: "Le gouvernement a élevé le mensonge en doctrine d’État"

Pointant "des mensonges à répétition grossiers et éhontés" du gouvernement sur le Covid, Marion Maréchal suppose, auprès de Valeurs actuelles, que les... 31.12.2021, Sputnik France

Depuis quelques jours, la France continue d’enregistrer des anti-records de nouveaux cas recensés, aux alentours de 200.000, tandis que la couverture vaccinale frôle les 80% de la population (au moins une dose). En introduisant de nouvelles mesures pour freiner cette explosion épidémique et contrer le variant Omicron, le gouvernement veut comme de coutume miser sur la vaccination.Estimant que "le gouvernement utilise le même processus" avec chaque nouveau variant qui surgit, Marion Maréchal a tenu à pointer, dans une interview à Valeurs actuelles il y a une semaine, une série d’incohérences dans les annonces des autorités quant à la gestion de la crise sanitaire.Pour la directrice de l’Institut de sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP):"Des mensonges à répétition éhontés"Mme Maréchal s’est entre autres souvenue des déclarations faites par Emmanuel Macron il y a un an, quand il disait ne pas croire "à la vaccination obligatoire pour ce vaccin".Le gouvernement a également été épinglé pour ses contradictions quant à l’instauration du pass sanitaire. En décembre 2020, Olivier Véran insistait sur l’intention du gouvernement "de ne pas recourir au passeport sanitaire", lequel a finalement été mis en place.En outre, aujourd’hui, les autorités œuvrent désormais pour instaurer le pass vaccinal au lieu du pass sanitaire d’ici mi-janvier."Posture facile adoptée par le gouvernement"S’opposant la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, qui sont désignés comme transmetteurs du virus, Mme Maréchal lance:La veille du dernier Conseil de défense sanitaire, Emmanuel Macron a réitéré leur "boussole absolue" qui est de "faire peser les contraintes sur les non-vaccinés", selon Le Canard Enchaîné.

