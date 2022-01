Le nombre de contaminations quotidiennes frôle les 220.000 en France

En ce début d'année, les autorités sanitaires françaises annoncent 219.126 contaminations de plus par le coronavirus. Le dernier jour de 2021 avait été marqué par un maximum historique de cas enregistré en France : 232.200.Détails à suivre

