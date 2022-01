https://fr.sputniknews.com/20220102/preparatifs-militaires-de-kiev-dans-le-donbass-une-republique-autoproclamee-fournit-des-details-1054160390.html

Préparatifs militaires de Kiev dans le Donbass: une république autoproclamée fournit des détails

Préparatifs militaires de Kiev dans le Donbass: une république autoproclamée fournit des détails

La république autoproclamée de Lougansk (est de l’Ukraine) fait état de la densité croissante des forces de Kiev dans la région. Des nationalistes ukrainiens... 02.01.2022, Sputnik France

2022-01-02T19:51+0100

2022-01-02T19:51+0100

2022-01-02T19:51+0100

international

international

ukraine

europe

donbass

république populaire autoproclamée de lougansk (rpl)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054160363_0:196:3081:1929_1920x0_80_0_0_c3f0b5ec7ee0da4a05bda2088bea475e.jpg

Kiev viole un accord sur le contrôle du cessez-le-feu adopté par le Groupe de contact de l’OSCE en poursuivant le déploiement d’armes et de matériel dans les aires qu’il tient dans l’est de l’Ukraine, a déclaré ce dimanche 2 janvier Ivan Filiponenko, porte-parole de la police de la république autoproclamée de Lougansk.Ces informations surgissent alors que l’Ukraine a encore démenti, pour la deuxième fois en deux mois, celles relayées par certains médias américains et européens selon lesquelles la présence militaire russe dans cette région sous tension se renforcerait.Des postes de tir aménagés dans une écoleDes véhicules transportant des hommes armés, des équipements de reconnaissance d'artillerie, de surveillance et de désignation des cibles, se concentrent près de l’établissement, a ajouté le responsable.Pourtant, le fait que Kiev utilise une école secondaire pour déployer une unité de combat et un poste de contrôle de tir constitue "une violation flagrante de l’accord sur le cessez-le-feu et des normes du droit international", rappelle le porte-parole.Des drones de l’OSCE neutralisésTout en préparant des opérations militaires, les radicaux ukrainiens cherchent à entraver les missions des observateurs de l’OSCE, assure le responsable.Selon lui, le groupe mobile du 20e bataillon de Lutte électronique a brouillé les canaux de contrôle et de navigation des drones de l’OSCE à proximité de Nikolaïevka en utilisant un système anti-drones ukrainien Bukovel-AD.De faux reportages en cours de préparationLes services de renseignement de la république autoproclamée ont appris que des chaînes de télévision ukrainiennes élaboraient de reportages falsifiés, dans lesquels elles comptent accuser les indépendantistes d’attaquer des civils, a également annoncé M.Filiponenko.D’après ses dires, les reportages en cours contiendraient des interviews de faux riverains et de radicaux ukrainiens, ainsi que des images de sites civils endommagés, bien que ces destructions datent de 2014.Cessez-le-feu dans le DonbassD'intenses échanges de tirs ont repris dans l’est de l’Ukraine fin février 2021, malgré les mesures supplémentaires pour contrôler le cessez-le-feu approuvées le 27 juillet 2020 par le Groupe de contact de l’OSCE. Les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk estiment que Kiev provoque délibérément une escalade du conflit.Les décisions prises en 2020 prévoient l'interdiction des tirs, des actions offensives, de reconnaissance et de sabotage, l'utilisation d’appareils volants et le déploiement d'armes lourdes dans les localités désignées.En cas de violation du cessez-le-feu, les contrevenants risquent de faire l’objet de peines disciplinaires et la riposte n'est autorisée que sur ordre direct du commandement.

ukraine

europe

donbass

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

international, ukraine, europe, donbass, république populaire autoproclamée de lougansk (rpl)