À Montréal, les SDF durement touchés par Omicron… et par les mesures sanitaires

À Montréal, les SDF durement touchés par Omicron… et par les mesures sanitaires

À Montréal, le variant Omicron et les règles imposées aux centres d’hébergement sont une "catastrophe" pour les SDF, avertissent les associations. En plein... 05.01.2022, Sputnik France

2022-01-05

2022-01-05T12:44+0100

2022-01-05T12:44+0100

"Nous allons vers une catastrophe humanitaire. Nous sommes au bord du gouffre et nous avons été pris par surprise. […] Beaucoup de gens risquent de décéder dehors cet hiver",s’inquiète Michel Monette, directeur général de CARE Montréal, un important centre d’aide et de réinsertion pour les sans-abri dans la métropole.Pas de toit, pas de droit?La situation est plus que critique, puisque la multiplication des cas d’Omicron force les centres d’hébergement à travailler avec du personnel réduit, souvent de moitié, et ce alors que le nombre de SDF ne cesse d’augmenter à Montréal. Au micro de Sputnik, Michel Monette dénonce "les angles morts" du gouvernement du Premier ministre québécois, François Legault, dans sa gestion de l’épidémie.À Montréal durant l’hiver, depuis des dizaines d’années, les SDF ont l’habitude d’aller passer la nuit dans un centre d’hébergement, notamment parce que les risques de souffrir d’hypothermie sont très élevés par temps froid. En janvier, dans la métropole québécoise, la température moyenne minimale est de -12°C et le mercure ne dépasse pas les -5 °C.Les SDF beaucoup plus nombreux depuis la pandémieEntre le 26 décembre 2021 et le 1er janvier dernier, vingt-sept lieux d’hébergement de sans-logis, parmi lesquels le centre CARE, ont constitués autant de… foyers de contamination au variant Omicron. Le manque de ressources était déjà criant avant la pandémie, souligne notre interlocuteur, et la crise sanitaire aurait multiplié les "nouveaux visages de l’itinérance"…Le dernier recensement des SDF au Québec remonte à 2018 et il faisait état de 3.149 personnes en situation d’itinérance. En septembre 2020, le maire de Montréal, Valérie Plante, a toutefois annoncé que ce nombre avait doublé depuis le déclenchement de l’état d’urgence, en mars 2020.Les abris de fortune prolifèrent sur les trottoirsCependant, selon Michel Monette, le nombre de sans-abri aurait continué à croître dans la métropole québécoise, ce qui porterait la population des SDF bien au-delà des 6.300 évoqués par l’édile montréalais dans son intervention.Depuis le 31 janvier dernier, un couvre-feu est de nouveau en vigueur dans toute la Belle Province. Entre 22h et 5h, les Québécois ne peuvent donc plus se trouver à l’extérieur de leur domicile à moins d’avoir à se déplacer pour le travail. Les contrevenants encourent une amende pouvant aller jusqu’à 6.000 dollars canadiens (4.180 euros).Les sans-abri sont exemptés de la règle, ce qui n’était pas le cas durant les premières semaines suivant l’instauration du premier couvre-feu, en janvier 2021. Fin janvier 2021, la Cour supérieure du Québec a suspendu l’application du couvre-feu pour les itinérants, jugeant que cette disposition leur causait un important préjudice. Le Premier ministre François Legault refusait d’en exempter les sans-logis.

