En 2021, le Louvre a affiché une fréquentation en baisse de 70% par rapport à 2019

En 2021, le Louvre a affiché une fréquentation en baisse de 70% par rapport à 2019

Le Louvre, musée le plus visité au monde en temps normal, a accueilli 2,8 millions de personnes en 2021, soit une baisse de 70% comparé à l'année 2019

Par conséquent, les recettes liées à la billetterie du musée, qui a fermé ses portes du 1er janvier au 19 mai 2021 en raison de la crise sanitaire du Covid-19, ont accusé une baisse de 80 millions d'euros par rapport à 2019.Ouvert durant 194 jours au lieu de 310 en 2019, le musée a accueilli plus de visiteurs en octobre et novembre 2021 que durant tout l'été, indique-t-il dans un communiqué, ajoutant que cela s’explique par plusieurs facteurs, notamment la baisse sensible des contaminations à l’automne, la fin progressive des jauges, la réouverture progressive des frontières et la mise en place du pass sanitaire.Nationalité des visiteursComme en 2020, les visiteurs du musée du Louvre ont été principalement français (61%), avec une majorité venant d'Île-de-France (61%), dont 28% de Parisiens.Les touristes asiatiques et américains ont été "quasi absents" représentant 6,2% des visiteurs, ajoute le musée, précisant qu’ils sont suivis notamment des Allemands (6%), des Italiens (4,4%), des Espagnols (4%), des Hollandais (3,2%), des Britanniques (2,1%) et des Belges (2,1%).

