https://fr.sputniknews.com/20220106/emmerder-les-non-vaccines-castex-explique-les-propos-polemiques-de-macron--1054208613.html

"Emmerder les non-vaccinés": Castex explique les propos polémiques de Macron

"Emmerder les non-vaccinés": Castex explique les propos polémiques de Macron

Revenant sur les propos polémiques d’Emmanuel Macron, pour qui il faut "emmerder les non-vaccinés", Jean Castex considère que le Président dit "parfois tout... 06.01.2022, Sputnik France

2022-01-06T13:28+0100

2022-01-06T13:28+0100

2022-01-06T13:28+0100

france

france

emmanuel macron

vaccin

vaccination

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1046103934_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6d10c3d1a6c72d2ade5a7b4fbc202ad7.jpg

Après avoir pleinement soutenu Emmanuel Macron qui avait déclaré dans les colonnes du Parisien qu’il faut "emmerder les non-vaccinés", Jean Castex s’est davantage exprimé sur BFM TV concernant "la tempête provoquée [par ces propos] dans certains milieux" et a appelé à la solidarité face à la crise du Covid.Affirmant que le gouvernement souhaite "de plus en plus faire peser la pression sur les non-vaccinés", le Premier ministre a lancé face à Jean-Jacques Bourdin:Estimant que dans la situation actuelle, "il faut être ferme et incitatif", Jean Castex s’est félicité de l’avancée de la campagne vaccinale, car "il y a bientôt 92% de nos citoyens qui ont été vers la vaccination"."Ne jouons pas sur les mots"Le Premier ministre a par ailleurs été interrogé sur d’autres propos ambivalents du Président, qui, dans la même interview au Parisien, avait jugé qu’une fois qu’on refuse de se faire vacciner, on expose autrui, devenant ainsi "irresponsable", et qu’"un irresponsable n’est plus un citoyen".Ému face au choix de la formulation, un Français qui n’a toujours pas opté pour l’immunisation a par exemple confié à Sputnik souhaiter demander à l’Élysée "s’[il] a le droit de ne plus payer l’URSAFF de [s]es salariés, les charges de [s]on entreprise, etc., vu qu’[il] n’[est] plus un citoyen.""La formule est fleurie""Si nous sommes tous citoyens, personne n’emmerdera personne", a ajouté le chef du gouvernement, ceci alors que les propos d’Emmanuel Macron ont dérangé ses opposants et même divisé la majorité.Ainsi, le député LREM de l’Indre, Philippe Jolivet, a estimé sur France Bleu qu’il "n’aurait pas dit cette phrase-là". Sacha Houlié, députée LREM de la Vienne, a quant à elle affirmé sur BFM TV que "la formule [était] fleurie".Ce qu'en pensent les FrançaisSelon un récent sondage d'Elabe pour BFM TV et L'Express, parmi 855 personnes interrogées 53% contre 47% ont avoué être choquées face à ces propos virulents.Quant à la formulation selon laquelle "un irresponsable n’est plus un citoyen", 48% des répondants contre 52% s'en disent choqués.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, emmanuel macron, vaccin, vaccination, covid-19