Malgré les sanctions, Cuba a créé "le premier et seul vaccin latino-américain contre le Covid"

Malgré les sanctions, Cuba a créé "le premier et seul vaccin latino-américain contre le Covid"

07.01.2022

2022-01-07T10:15+0100

Alors que de nombreux pays occidentaux sont aux prises avec le variant Omicron, un pays à seulement 166 km du sol américain semble se porter relativement bien, sans vaccins Pfizer, Moderna ou AstraZeneca: il s’agit de Cuba.L’industrie biotechnologique de l’île a développé deux vaccins à trois doses: le Abdala et le Soberana. Trois autres sont en phase de développement. Aucun d’entre eux ne s’appuie sur la technologie à ARN messager, les Cubains ayant préféré celle de la protéine recombinante, à l’instar du produit Novavax. Le 20 décembre, Reuters a indiqué que Cuba avait "vacciné plus de 90% de sa population avec au moins une dose et 83% de la population est désormais complètement vaccinée". Pendant ce temps, les infections ne représentent plus que 1% de leur pic d’août dernier. Comment expliquer le succès de cette industrie cubaine indépendante? Cuba, pour des raisons économiques, a développé une forte culture médicale et pharmaceutique, explique Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) sur les questions ibériques:Il n’y a pas que pour le Covid que le vent semble tourner pour Cuba. L’île est depuis des décennies soumise à des sanctions occidentales, qui se sont multipliées à la suite des manifestations de l’été dernier. Elles se sont soldées par des centaines d’arrestations. Ce n’était pas la première fois qu’il y avait des manifestations à Cuba, explique le chercheur, "mais celles du mois de juillet 2021 traduisaient autre chose: un ras-le-bol non pas du régime, mais –à l’instar des Gilets jaunes en France– des difficultés économiques du quotidien":En décembre dernier, 114 démocrates ont exhorté Joe Biden à lever certaines restrictions sur Cuba. Dans une lettre, les législateurs ont demandé au Président de "suspendre les lois américaines qui empêchent la nourriture, les médicaments et toute autre aide humanitaire d’atteindre le peuple cubain", de retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme et d’adopter "un changement plus complet pour approfondir l’engagement avec Cuba et de progresser vers la normalisation des relations américano-cubaines". Mais Jean-Jacques Kourliandsky n’imagine pas le Président américain changer d’attitude vis-à-vis de Cuba:

