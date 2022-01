https://fr.sputniknews.com/20220107/washington-envisagera-une-autre-voie-en-cas-dechec-des-pourparlers-avec-teheran-1054221159.html

Washington envisagera une "autre voie" en cas d’échec des pourparlers avec Téhéran

Si les pourparlers avec l’Iran sur le rétablissement de l’accord concernant son programme nucléaire ne parviennent pas à une conformité d’opinions, les... 07.01.2022, Sputnik France

Les États-Unis, d’après lesquels il ne reste que quelques semaines pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien, estiment que sans y parvenir une autre option sera examinée.Il n’a cependant pas précisé de quelle voie il était question.Quelques semaines seulement pour sauver l’accordLe négociateur américain Rob Malley avait signalé fin décembre que l'Iran s'approchait de la capacité de développer une arme nucléaire.Reprise des pourparlersEn 2015, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’Onu (la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie) et l’Allemagne ont conclu avec l’Iran un accord sur son programme nucléaire qui prévoyait son contrôle en échange de la levée des sanctions touchant le pays.En mai 2018, Donald Trump était sorti du PAGC et avait rétabli les sanctions. Téhéran avait alors annoncé une réduction graduelle de ses engagements concernant les recherches nucléaires, les centrifugeuses et l’enrichissement de l’uranium.Le huitième round des pourparlers sur le rétablissement de l’accord, suspendu le 27 décembre pour les fêtes de fin d’année, a repris à Vienne cette semaine.

