Une tribune de plusieurs milliers de signataires attaque Blanquer sur la crise sanitaire à l'école

Professeurs, enseignants-chercheurs, parents d’élèves, médecins… Ils sont 2.700 à s’être unis pour écrire une tribune prenant pour cible la politique d’Emmanuel Macron et le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dans leur gestion de l’école depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. Publié le 8 janvier dans le JDD, leur texte dresse un bilan morose de la situation.La nécessité d’une "transparence"Le texte a souligné qu’"un ministre ne devrait pas se défausser ainsi de ses responsabilités, en refusant le dialogue et en imposant la libre circulation virale et les dangers induits à titre individuel et collectif".Un manque de sécurisation des établissementsDe plus, les signataires ont signalé un manque d’investissement, "y compris pendant la crise sanitaire", pour assurer leur sécurité.Cette lettre ouverte précise que "les demandes répétées de sécuriser classes, cantines et salles de sport, maillons faibles reconnus de l’école, n’ont jamais été entendues":Un ras-le-bol dans le monde de l’éducationCette tribune intervient après que les nouvelles règles sanitaires en vigueur dans les écoles ont été dévoilées le 2 janvier, à la veille de la rentrée du 3 janvier, pour faire face à la montée en puissance du variant Omicron qui a fortement augmenté le nombre de contaminations ces dernières semaines. Le 9 janvier, 296.097 personnes ont été testées positives au coronavirus en 24 heures en France, selon Santé publique France.Le nouveau protocole sanitaire à l’école prévoit trois tests consécutifs pour les cas contacts. Des autotests seront délivrés gratuitement aux parents d’élèves cas contacts. Les familles devront présenter une attestation sur l’honneur de réalisation de ces tests et de résultats négatifs.Ces nouvelles mesures concernant l’école, relayées via un article payant du Parisien, ont fait réagir des professeurs qui dénoncent ces procédés et l’absence de communication officielle. En outre, des syndicats d’enseignants ont lancé un appel à la grève nationale pour le 13 janvier, dénonçant "une pagaille indescriptible dans les écoles".

