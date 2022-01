https://fr.sputniknews.com/20220111/le-president-kazakh-designe-un-nouveau-premier-ministre-1054366831.html

Le Président kazakh désigne un nouveau Premier ministre

Le Président kazakh désigne un nouveau Premier ministre

Le Premier ministre kazakh par intérim Alikhan Smaïlov est devenu ce 11 janvier officiellement le chef du gouvernement, nommé par le Président Tokaïev. Sa... 11.01.2022, Sputnik France

Le Président Tokaïev a nommé ce 11 janvier Alikhan Smaïlov Premier ministre, après que la chambre basse du Parlement a approuvé sa candidature. M.Smaïlov exerçait les fonctions de chef du gouvernement kazakh par intérim depuis le 5 janvier 2022.89 députés ont participé au vote, a fait savoir le représentant du majilis [chambre basse du parlement], Nourlan Nigmatouline. La décision a été prise à l'unanimité.M.Smaïlov a succédé à Askar Mamine qui avait démissionné sur fond des manifestations au Kazakhstan début janvier 2022.À l’époque, il avait exercé les fonctions de premier adjoint du Premier ministre Mamine.Crise au KazakhstanLa situation au Kazakhstan a explosé dans les premiers jours de janvier après la hausse brusque des prix du gaz. Les manifestations se sont déroulées plutôt dans le calme avant de dégénérer. Elles ont été suivies par des émeutes violentes survenues dans plusieurs villes du pays, marquées par des prises d’assaut, des incendies volontaires de bâtiments gouvernementaux, des violences urbaines et des pillages.L’état d’urgence a été décrété. Le Président Tokaïev a limogé le gouvernement et a pris la tête du Conseil de sécurité. Lors de la première réunion, il a qualifié la situation d’"ébranlement de la souveraineté" tout en annonçant avoir demandé de l’aide auprès de l’OTSC "afin de lutter contre la menace terroriste". Le Conseil de sécurité collective de l’Organisation a décidé d’envoyer au Kazakhstan ses unités de maintien de la paix pour stabiliser la situation. Le 11 janvier, M.Tokaïev a annoncé la fin de leur mission principale. Le retrait du contingent débutera le 13 janvier au plus tard et durera une dizaine de jours.

