Une aide militaire de 200 millions de dollars à l’Ukraine approuvée en catimini par Biden

L’information a failli passer inaperçue, jusqu’à ce que CNN l’évoque ce mardi 11 janvier. L’administration américainea autorisé en décembre, à quelques semaines des négociations entre l’Otan et la Russie, l’envoi d’une aide supplémentaire à l’Ukraine de 200 millions de dollars (175 millions d’euros). Celle-ci comprend du matériel militaire tel que des armes, des munitions, des radios, des pièces de rechange ainsi que du matériel médical. Politico évoque de son côté des systèmes de radar et des équipements maritimes.Le Département d’État, confirmant l’information auprès de la chaîne, a souligné que cet envoi prendrait du temps, puisqu’une aide de 60 millions de dollars (52 millions d’euros) approuvée l’été dernier est seulement en train d’être finalisée.Contacté par Politico, un conseiller du Président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que ce matériel "permettra à l’Ukraine d’infliger des dommages supplémentaires à la Russie, mais ne modifierait pas significativement le résultat" en cas de conflit ouvert.Un demi-milliard en 2021Sans aller dans les détails, un porte-parole a rappelé à CNN que Washington a "donné plus d’aide sécuritaire à l’Ukraine l’année dernière qu’à n’importe quel moment depuis 2014". La chaîne évoque un chiffre de près de 450 millions de dollars (395 millions d’euros) en 2021. Un montant qui correspond à la déclaration du secrétaire d’État Antony Blinken sur ABC dimanche 9 janvier, évoquant "presque un demi-milliard de dollars rien que cette année".Une aide qu’il promet de poursuivre et même d’accroître tant que les tensions entre l’Ukraine et la Russie persistent. Un mécanisme permet en effet au Président américain de charger le secrétaire d’État d’envoyer des équipements du Pentagone dans un pays "en péril", explique Politico. Une notification est ensuite envoyée au Congrès pour justifier la nécessité d’une "assistance militaire immédiate". Pourtant, plusieurs membres du Congrès ont indiqué au média n’en avoir été informés que récemment.Conseil Otan-RussieUne réunion entre l’Otan et la Russie s’est ouverte à Bruxelles ce mercredi pour tenter d’apporter une solution à la crise ukrainienne. Les tensions se sont accrues au cours des derniers mois à proximité de la frontière russe, Washington accusant Moscou de préparer une invasion, ce qui a toujours été démenti du côté russe.Au cours de ces négociations, la Russie espère obtenir une garantie de l’Otan que l’Ukraine ne la rejoindra jamais, car elle y voit une menace directe pour sa sécurité nationale. L’Alliance ne semble toutefois pas prête à faire des concessions à ce sujet, affirmant qu’elle ne fermera pas ses portes à un pays qui souhaite y entrer.

