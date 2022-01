https://fr.sputniknews.com/20220113/la-russie-precise-ce-que-les-usa-ont-promis-concernant-les-garanties-de-securite-1054414767.html

La Russie précise ce que les USA ont promis concernant les garanties de sécurité

Au lendemain des entretiens Russie-Otan à Bruxelles, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que Washington et l’Otan avaient promis de donner une... 13.01.2022, Sputnik France

Les États-Unis et les représentants de l’Otan ont promis de répondre par écrit aux propositions de Moscou sur les garanties de sécurité, a déclaré ce jeudi 13 janvier Sergueï Lavrov, commentant les résultats des consultations Russie-États-Unis à Genève et Russie-Otan à Bruxelles.Le chef de la diplomatie a prévenu que l’attente de cette réponse ne devait "pas être longue" et que Vladimir Poutine l’avait déjà précisé lors de plusieurs réunions."Une ambiance professionnelle"M.Lavrov a qualifié de professionnelle l’ambiance lors des consultations de Genève et de Bruxelles.La Russie a aussi exposé sa position de manière ferme et a avancé des arguments que l’Occident n’a pas, a-t-il ajouté.Le dialogue Russie-USA prévaut sur celui Russie-OtanLes discussions entre Moscou et Washington sont un format prioritaire sur les garanties de sécurité.Il a souligné que Moscou n’avait pas initié les négociations sur la sécurité en Europe au sein de l’OSCE. Les membres de cette organisation en parlent "tant bien que mal" depuis des années et le dialogue revient toujours au dossier de l’Ukraine.Exigences inacceptablesIl a qualifié d’inacceptables les exigences américaines sur le retour des forces russes dans les casernes, alors qu’elles se trouvent sur le sol national. Le département d’État des États-Unis avait précédemment appelé la Russie à ramener dans les casernes les 100.000 militaires qui se trouveraient à proximité des frontières ukrainiennes, selon Washington.La Russie avait déjà plusieurs fois rejeté les accusations de l’Occident et de Kiev concernant ses "actions agressives", expliquant que les déclarations sur une agression présumée de Moscou servaient de prétexte pour déployer plus de matériels de guerre de l’Otan près des frontières russes.Promesses non tenues et perspectives du dialogueLes perspectives du dialogue avec l’Otan et notamment avec les États-Unisdépendent de l’attitude des pays occidentaux à l’égard des propositions russes sur les garanties de sécurité, a expliqué le ministre. À l’heure actuelle, les membres de l’Otan rejettent complètement la possibilité d’arrêter l’extension de l’Alliance.Il a rappelé que de hauts responsables des États-Unis et du Royaume-Uni avaient promis aux dirigeants soviétiques que leur bloc militaire n’avancerait pas vers l’est.Moscou ne peut donc plus faire confiance aux déclarations de l’Otan, il tient compte des ententes signées par les dirigeants des pays de l’OSCE, y compris par les États membres de l’Alliance, a-t-il noté.

