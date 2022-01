https://fr.sputniknews.com/20220113/macron-et-pecresse-sont-ils-lies-par-la-vente-dune-branche-dalstom-a-des-americains-1054412401.html

Macron et Pécresse sont-ils liés par la vente d’une branche d’Alstom à des Américains?

Macron et Pécresse sont-ils liés par la vente d’une branche d’Alstom à des Américains?

Initialement bloquée, la vente de la branche Énergie d’Alstom à General Electric a fini par être autorisée par Emmanuel Macron en 2014. Ancien banquier chez... 13.01.2022, Sputnik France

2022-01-13T16:45+0100

2022-01-13T16:45+0100

2022-01-13T16:52+0100

emmanuel macron

alstom

valérie pécresse

énergie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1054412370_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e2a8c6b8a09b4b5937c2de33ec0d5973.jpg

Emmanuel Macron et Valérie Pécresse s’affichent au coude-à-coude au second tour de la présidentielle dans divers sondages depuis un mois, alors que les deux semblent être impliqués d’une manière ou d’une autre dans l’affaire de la vente partielle d’Alstom à l’entreprise américaine General Electric, dont l’un des bénéficiaires serait le Président français actuel, d’après certains.Jérôme Pécresse, époux de la candidate LR, travaille chez Alstom depuis plus de 10 ans. En 2011, il a commencé à exercer simultanément les fonctions de président du secteur Alstom Renewable Power Sector et vice-président exécutif de l’entreprise florissante. Sa période de prospérité dure jusqu’à ce que les États-Unis l’accusent de fraudes et de distribution de pots-de-vin. Depuis, elle commence à éprouver des difficultés financières et manque de déposer le bilan.Une vente autorisée par MacronSon directeur général Patrick Kron vend alors sa branche énergie à General Electric, conglomérat américain fondé en 1892. Considérée comme stratégique pour le pays, la transaction doit cependant être autorisée par l’État. Le ministre de l’Économie à l’époque, Arnaud Montebourg, propose un plan de relance passant par l’achat de 20% d’Alstom par l’État. Validé dans un premier temps, son projet a été rejeté quelques mois plus tard, lorsque Emmanuel Macron lui succède.Selon la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, présidée par Olivier Marleix (LR), sur les rachats des fleurons français Alstom, Alcatel et STX, au moins 300 millions de dollars auraient été versés à neuf cabinets d’affaires, dont la banque Rothschild, où l’actuel Président français avait travaillé en tant qu’associé-gérant.Potentiels bénéficiairesLe montant total des honoraires s’élève à 100 millions, avec notamment "20% pour les banques d’affaires, 80% pour les avocats", a avancé Patrick Kron, ancien directeur général d’Alstom, cité par Challenges. Quant à la banque Rothschild, elle gagne 12 millions d’euros, d’après diverses informations relayées dans la presse.Cinq ans après les faits, Olivier Marleix a saisi la justice pour faire la lumière sur les circonstances de cette affaire. Évoquant la piste d’un "pacte de corruption", il a suggéré qu’Emmanuel Macron, bénéficiaire potentiel de cette affaire, aurait pu ainsi toucher de l’argent pour financer sa campagne présidentielle.Après le rachat, la branche Alstom Renewable Power devient General Electric Energy. Selon les médias, les effectifs d’Alstom ont été contraints de quitter l’entreprise rebaptisée, sauf Jérôme Pécresse, devenu son PDG. C’est lui qui est à l’origine du licenciement de 800 personnes chez Alstom en 2016, justement au moment où sa femme prend la tête de la région Île-de-France. Une démarche qui aurait dû la mettre d’un seul coup face à une polémique sur le taux de chômage, l’un des sujets clefs depuis des années dans cette région.À en juger les déclarations publiques, les relations du chef de l’État français et de la présidente d’Île-de-France semblent loin d’être cordiales, à trois mois des élections. "Elle, elle peut nous poser des problèmes", aurait déclaré Emmanuel Macron en septembre 2021 à propos de Valérie Pécresse, selon l’entourage cité par Le Parisien, après qu’il aurait écarté l’idée de la nommer Premier ministre. À son tour, elle l’a qualifié début janvier 2O22 de Président "pyromane" et "déconnecté des aspirations profondes" des Français.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

emmanuel macron, alstom, valérie pécresse, énergie