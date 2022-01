https://fr.sputniknews.com/20220113/menard-deplore-la-stupidite-de-zemmour-et-le-pen-1054410325.html

Ménard déplore la "stupidité" de Zemmour et Le Pen

À quelques mois de la présidentielle, l’union des droites pose toujours question, ce qui préoccupe Robert Ménard. Il a estimé sur Europe 1 que la droite risque... 13.01.2022, Sputnik France

Invité ce jeudi 13 janvier d'Europe 1, le maire de Béziers a dénoncé les divergences entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, les qualifiant de "stupides".Il affirme avoir averti la candidate RN et le chef du parti Reconquête traités de "fous furieux" de prendre le risque d’être battus au premier tour par Valérie Pécresse. "Contrairement à eux, si Mme Pécresse est au second tour, j’appellerai à voter pour elle car je n’ai jamais confondu Mme Pécresse et M.Macron", souligne-t-il.Cependant, pour l’instant, il dit ne pas être en mesure de dire qui sera le réconciliateur des droites parmi ces trois candidats, car "ils pensent chacun que c'est lui-même"."Elle incarne mieux la fonction présidentielle"Six jours plus tôt, Robert Ménard avait néanmoins apporté officiellement son parrainage à la candidate du RN, "malgré les désaccords" entre eux.L’union des droites est-elle possible?Pour l’instant, la question de l’union des droites reste incertaine à quelques mois de la présidentielle. Éric Zemmour se pose toujours comme le candidat de "l’union des droites". Sa position a été réitérée ce jeudi 13 janvier sur France 2.Quant à Marine Le Pen, elle accuse Éric Zemmour de servir de "marchepied" à Valérie Pécresse pour le second tour de la présidentielle.Pourtant, Robert Ménard ne désespère pas. Il souhaite organiser une rencontre en février pour inciter Mme Le Pen ou M.Zemmour à se désister en faveur du mieux placé.Selon le dernier sondage Elabe pour BFM TV, L'Express et SFR, Marine Le Pen et Valérie Pécresse sont au coude-à-coude avec 17% des intentions de vote, derrière Emmanuel Macron (23%), et devant Éric Zemmour (13%) à l’issue du premier tour dans l'hypothèse qui exclut une candidature Taubira. Dans l’hypothèse de la présence de sa candidature, les intentions de vote de Marine Le Pen et de Valérie Pécresse atteignent respectivement 16,5% et 16%, devant Zemmour (12,5%).

