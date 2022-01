https://fr.sputniknews.com/20220114/nouveau-pass-sanitaire-des-demain-ferez-vous-partie-de-ceux-qui-verront-leur-qr-code-desactive-1054428356.html

Nouveau pass sanitaire dès demain: ferez-vous partie de ceux qui verront leur QR code désactivé?

Nouveau pass sanitaire dès demain: ferez-vous partie de ceux qui verront leur QR code désactivé?

Le nouveau pass sanitaire obligeant les Français de plus de 18 ans à avoir une dose de rappel entrera demain en vigueur. Le QR code de 500.000 à 700.000... 14.01.2022, Sputnik France

2022-01-14T17:41+0100

2022-01-14T17:41+0100

2022-01-14T17:41+0100

france

emmanuel macron

assemblée nationale

passeport sanitaire

pass vaccinal

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1046060248_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_5090906322c883c079d9f2aa319435e1.jpg

Tandis que l’Assemblée nationale se penche de nouveau ce 14 janvier sur le projet de loi devant instaurer le pass vaccinal, une nouvelle version du pass sanitaire entre en application en France dès le 15 janvier.Qui sera concerné par la désactivation de son QR code dès demain et est-ce qu’il y aura des exceptions?Suite à une nouvelle règle annoncée fin novembre par Olivier Véran, laquelle est déjà applicable pour les personnes de plus de 65 ans, toute personne majeure n’ayant pas reçu sa dose de rappel pendant les sept mois suivant sa dernière inoculation ou infection verra son pass désactivé.Comme l’a expliqué le 12 janvier sur Franceinfo le ministre de la Santé, cette restriction pourra toucher "entre 500.000 et 700.000" de Français âgés de 18 à 64 ans. S’il a affirmé que ce chiffre était probablement surestimé, il a détaillé:Si vous faites partie de ces personnes vous recevez un message d’alerte sur fond jaune une fois que vous ouvrirez l’application en question.Des exceptions?Le pass sanitaire des personnes ayant été infectées après avoir reçu leur première dose restera actif si elles enregistrent le résultat négatif PCR ou antigénique dans l’application TousAntiCovid et si elles ont eu une deuxième dose entre trois et quatre mois, minimum, et sept mois, maximum, après avoir été contaminée. C’est cette dose qui correspondra à la dose de rappel.Le pass restera valide demain dans le cas d’une infection après la deuxième dose. La troisième dose sera alors obligatoire.D’autres changements prévusEn outre, dès le 15 février, le délai pour se faire injecter la dose de rappel sera raccourci de sept à quatre mois après la dernière inoculation ou contamination, à défaut de quoi le pass sanitaire sera désactivé."Victoire du bon sens"Adopté le 6 janvier par l’Assemblée nationale, le pass vaccinal a été en discussions au Sénat, sans qu’un compromis soit trouvé.Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a clamé "une victoire du bon sens":Le Sénat examinera donc le projet ce samedi avant que l’Assemblée n’y applique son droit de regard, probablement ce dimanche.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, emmanuel macron, assemblée nationale, passeport sanitaire, pass vaccinal