https://fr.sputniknews.com/20220116/enfants-handicapes-macron-reagit-aux-propos-polemiques-de-zemmour-1054451326.html

Enfants handicapés: Macron réagit aux propos polémiques de Zemmour

Enfants handicapés: Macron réagit aux propos polémiques de Zemmour

Soulignant que le sujet du handicap a été sa "carte blanche" en 2017, Emmanuel Macron est revenu devant son entourage sur les propos d’Éric Zemmour... 16.01.2022, Sputnik France

2022-01-16T16:47+0100

2022-01-16T16:47+0100

2022-01-16T16:47+0100

france

emmanuel macron

handicapés

handicap

enfants handicapés

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1054213675_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_82240d22ef6ede6b89ac6b66468d363f.jpg

Quasiment toute la classe politique a fustigé les propos d’Éric Zemmour, qui a dénoncé, le 15 janvier, l’inclusion des enfants handicapés à l’école. Les critiques se sont également fait entendre du sommet du pouvoir.Si, pour le chef de Reconquête, l’inclusion des enfants lourdement handicapés relève de "l’obsession" et d’"une mauvaise manière faites aux autres enfants", le Président de la République a rappelé, en privé, que "le handicap, était [s]a carte blanche lors du débat d’entre deux tours de 2017", selon les révélations du Parisien.Devant son entourage, le chef de l’État, qui temporise toujours sur sa candidature, a jugé qu’on "ne [pouvait] pas se prétendre amoureux de la France et nier à ce point ce que nous sommes". Et de poursuivre:"Vision misérable"En outre, la secrétaire d’État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées et mère d’une fille atteinte de la trisomie 21 Sophie Cluzel a dénoncé "une vision misérabiliste et excluante" de la part de l’auteur de ces propos polémiques qui ont fait réagir des politiques de tous les camps, de La France insoumise au Rassemblement national."Ça commence par les étrangers puis les personnes handicapées, il va aller jusqu'où? Il pense que tout ce qui est différent doit être exclu. Ce n'est pas la société que l'on porte!", a-t-elle écrit sur Twitter.Explications du candidatSur YouTube, Éric Zemmour s’est expliqué auprès des parents d’enfants handicapés, pointant que ses propos avaient "été déformés".Ce 16 janvier, passant sur France 3, le candidat a été interrogé à ce sujet par Francis Letellier.Précisant qu’il n’avait pas cherché la polémique sur "la question importante et grave du handicap", le chef de Reconquête a déclaré qu’il était "tout à fait normal que la classe politique […] [l]e condamne, parce qu'en vérité [il est] le candidat du réel".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, emmanuel macron, handicapés, handicap, enfants handicapés, eric zemmour