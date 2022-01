https://fr.sputniknews.com/20220118/la-competence-perdue-des-journalistes-us-moscou-juge-linformation-sur-ses-diplomates-en-ukraine-1054488966.html

La "compétence perdue" des journalistes US: Moscou juge l’information sur ses diplomates en Ukraine

Contrairement aux déclarations du New York Times, la Russie n’évacue pas ses diplomates russes en poste en Ukraine, malgré les provocations et les menaces. À... 18.01.2022, Sputnik France

La mission diplomatique russe en Ukraine travaille comme d’habitude, a déclaré ce mardi 18 janvier le ministère russe des Affaires étrangères, commentant une publication du New York Times qui affirmait que plusieurs proches de diplomates russes avaient quitté la capitale ukrainienne.L’édition américaine avait récemment déclaré que la Russie avait l’intention d’évacuer ses diplomates d’Ukraine et qu’une cinquantaine de personnes, principalement des enfants et des épouses de diplomates russes, seraient partis pour la Russie en bus. Le journal n’avait pas précisé combien de diplomates se trouvaient parmi eux.Un manque de professionnalisme?Maria Zakharova, voix de la diplomatie russe, a déclaré à ce propos que les journalistes américains avaient "perdu la compétence de vérification des informations" puisqu’ils n’avaient même pas sollicité de commentaire des autorités russes avant de publier leur article."Le journal, a-t-il besoin de tant de reporters en Russie alors qu’ils ne nous ont pas téléphoné pendant que le journal était en train de préparer sa bombe médiatique?", s’est-elle interrogée.Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pour sa part refusé de commenter la situation."Le ministère des Affaires étrangères a tout dit", a-t-il indiqué aux journalistes.Provocations contre les diplomates russesPourtant, l’ambassade et les consulats de Russie en Ukraine sont "la cible d’attaques de radicaux ainsi que de provocations de la part des services de sécurité ukrainiens", regrette Maria Zakharova.Les diplomates russes en poste en Ukraine et leurs familles reçoivent des menaces personnelles.

