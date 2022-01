https://fr.sputniknews.com/20220116/moscou-constate-une-invasion-graduelle-de-lukraine-par-lotan-1054453253.html

Moscou constate une "invasion graduelle" de l’Ukraine par l’Otan

Les troupes russes seront maintenues près de la frontière ukrainienne tant que la tension persistera dans la région, a assuré le porte-parole du Kremlin... 16.01.2022, Sputnik France

Moscou ne peut plus tolérer l’"invasion graduelle" de l'Ukraine par l’Otan, a déclaré la voix du Kremlin, Dmitri Peskov, dans un entretien accordé à la chaîne télévisée américaine CNN.Selon lui, ces évolutions ont poussé les relations russo-ukrainiennes "vers la ligne rouge", ce qui constitue "une menace pour la stabilité et la sécurité en Europe"."L’Otan n’est pas une colombe de la paix"Dans ce contexte, la Russie juge nécessaire de maintenir ses forces armées à la frontière ukrainienne par souci de précaution face à la tension croissante dans la région et l’"ambiance inamicale" créée, selon M.Peskov, par "divers exercices menés par l’Otan" ainsi que par les vols de ses "chasseurs et avions espions".Mises en garde de MoscouAuparavant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait valoir qu’un déploiement d’armes offensives et de bases militaires américaines sur le littoral de la mer d’Azov constituerait pour Moscou "une autre ligne rouge", même si l’Ukraine n’adhérait pas à l’Otan.Par la suite, l’ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoli Antonov, a déclaré que Moscou souhaitait recevoir des réponses écrites de l’Otan et des États-Unis à ses projets de garanties de sécurité pour décider de l’utilité de la coopération ultérieure en la matière.

