Emmanuel Macron hué en arrivant au Parlement européen – vidéo

Emmanuel Macron hué en arrivant au Parlement européen – vidéo

Le slogan "climat, climat, Macron coupable" a été entendu lors de l’arrivée d’Emmanuel Macron au Parlement européen où il tient ce 19 janvier un discours... 19.01.2022, Sputnik France

À son arrivée au Parlement européen à Strasbourg pour tenir un discours marquant le début de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, Emmanuel Macron a été hué ce 19 janvier par des personnes sur place. "Climat, climat. Macron coupable", ont-t-elles scandé pendant plusieurs secondes alors que le Président français était accompagné de Roberta Metsola, la nouvelle présidente du Parlement.Dans l'hémicycle de Strasbourg, il présente "sa vision pour l'Union européenne", avec "la souveraineté européenne comme fil rouge". Au-delà de sa personne, il tient ce discours "aussi au nom des 27 États membres", a indiqué l'Élysée.Dans l'hémicycle de Strasbourg, il présente "sa vision pour l'Union européenne", avec "la souveraineté européenne comme fil rouge". Au-delà de sa personne, il tient ce discours "aussi au nom des 27 États membres", a indiqué l'Élysée."Macron, on te regarde"Quatre jours plus tôt, Emmanuel Macron était attendu à la cérémonie d’inauguration de Grenoble, désignée par la Commission européenne "capitale verte de l’Europe 2022", sans finalement y avoir assisté. L’événement a été marqué par la présence de jeunes activistes protestant contre le projet d’oléoduc de pétrole brut d’Afrique de l’Est (EACOP) de Total. Ils ont dénoncé l’incohérence entre ce projet et les engagements pris par la France en matière de protection de l’environnement. "Macron, on te regarde", pouvait-on entendre.L'implication insuffisante du Président français dans les questions de l’environnement et de l’écologie pendant son quinquennat a été pointée par certains, dont Greenpeace France. "Parler deux heures de son quinquennat sans trouver une seule minute pour parler de l’urgence climatique, à quelque mois de l’élection présidentielle, il fallait oser", avait tranché le directeur général de cette ONG, Jean-François Juillard, suite au discours présidentiel fait en décembre 2021 sur TF1. Entre-temps, la France a misé sur trois priorités en matière d’écologie: la lutte contre la déforestation importée, le règlement sur les batteries électriques pour la souveraineté européenne et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Depuis plus de 10 ans, Paris tente également d’implanter ce mécanisme à l’échelle de l’UE afin d’amener les pays non-européens à s’aligner sur le prix du CO2 européen.

