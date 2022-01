https://fr.sputniknews.com/20220119/taxation-des-non-vaccines-au-quebec-une-strategie-sanitaire-ou-electoraliste-1054483845.html

Taxation des non-vaccinés au Québec, une stratégie sanitaire ou électoraliste?

Déjà que le Canada vit de fortes restrictions sanitaires, le gouvernement du Québec a lancé l’idée de taxer les antivaccins. Analyse de Beryl Wajsman... 19.01.2022, Sputnik France

Le gouvernement québécois accroît encore la pression sur les personnes n’ayant reçu aucune dose. Après avoir limité leurs déplacements, leur accès à l’emploi, à des lieux de vie ou à des biens plus ou moins essentiels, François Legault veut les frapper au portefeuille."Ils imposent un fardeau très important à notre réseau de soins de santé", a déclaré le Premier ministre québécois à propos des réfractaires au vaccin contre le Covid. "Je pense que c’est normal que la majorité de la population demande qu’il y ait une conséquence", a-t-il ajouté. Résultat: environ 10% des citoyens québécois pourraient devoir payer une taxe pour conserver leur statut de non-vacciné. Legault appelle cela une "contribution santé" et il dit qu’il veut que son montant soit suffisamment important pour pousser les gens à se faire injecter.Avec les non-vaccinés, François Legault semble avoir trouvé de commodes boucs émissaires à la surcharge du système de santé québécois, dont il est pourtant en partie responsable. Pour Beryl Wajsman, rédacteur en chef du Suburban Newspaper Group et président de l’Institut d’affaires publiques de Montréal, la proposition du Premier ministre canadien n’est rien moins qu’une "stratégie électoraliste":D’ailleurs, loin de dénoncer la proposition de François Legault, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a estimé qu’elle nécessitait une étude plus approfondie car il faut "contraindre les gens à se faire injecter". Cependant, certaines critiques craignent que la mesure ne viole la loi canadienne garantissant l’accès égal aux soins et ne conduise donc le gouvernement fédéral à arrêter les transferts de fonds à la province au titre de la santé. Et de fait, confirme Beryl Wajsman, on constate un rétropédalage (temporaire?):Alors quid des investissements dans le système de santé auxquels la taxe proposée des non-vaccinés québécois est censée contribuer? Depuis le début de la pandémie, observe le journaliste, "les gouvernements occidentaux justifient toutes les mesures prises non pas pour arrêter le virus mais pour sauvegarder le système de santé".

