Castex: le pass vaccinal entre en vigueur à partir du 24 janvier

Castex: le pass vaccinal entre en vigueur à partir du 24 janvier

Cette vague exceptionnelle n'est pas terminée. Le Premier ministre a annoncé le calendrier de levée des restrictions sanitaires.Jean Castex a déclaré que, même atténué, ce virus n'a rien d'anodin et qu'il ne s'agit absolument pas d'une simple grippe. Le Premier ministre a rappelé qu'une épidémie de grippe provoque en moyenne 10.000 hospitalisations sur toute la période de l'hiver alors que ce chiffre est atteint en cinq jours seulement avec Omicron.Modalités d'application du pass vaccinalDès le lundi 24 janvier, seront concernées les personnes de plus de 16 ans désirant se rendre au restaurant, au théâtre, dans un stade, pour voyager en avion ou à bord d'un TGV. Celles-ci devront justifier d'un schéma vaccinal complet.Jean Castex a rappelé les modalités devant la presse :Le ministre a ajouté que des exceptions seront prévues pour les hopitaux, les établissements socio-médicaux et les EHPAD. Ces lieux resteront accessibles sur présentation d'un test négatif. En ce qui concerne les adolescents entre 12 et 15 ans, la situation reste inchangée et le pass sanitaire restera en vigueur.Pour inciter les français à se faire vacciner, M.Castex a annoncé que le pass vaccinal pourrait être activé dès le début du processus de vaccination. Pour cela, il faudra avoir reçu sa première dose avant le 15 février et un dépistage négatif datant de moins de 24 heures restera nécessaire pour accéder aux différents lieux soumis au pass vaccinal. Enfin, la seconde injection devra avoir été réalisée dans un délai de un mois.Concernant la dose de rappel, le chef du gouvernement a déclaré que le délai sera ramené à partir du 15 février à quatre mois contre sept actuellement. Dès lundi 24 janvier, la dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 sera ouverte à tous les adolescents de 12 à 17 ans. Elle restera toutefois facultative pour bénéficier d'un pass vaccinal valide.Assouplissement du protocole pour les écolesLe Premier ministre a évoqué les soucis rencontrés avec le protocole sanitaire dans les écoles.Le gouvernement envisage un allègement du protocole sanitaire dans les écoles après les vacances de février. Pour cela, le chef du gouvernement a annoncé deux pistes qui concernent la levée du port du masque pour les élèves dans les écoles élémentaires et le nombre d'autotests à réaliser. Ce protocole assoupli sera soumis à une consultation des autorités sanitaires.Levée des restrictions progressiveM.Castex a précisé que les restrictions sanitaires seront progressivement levées le 2 février. Le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur, le télétravail deviendra recommandé. Les établissements culturels et sportifs pourront accueillir du public sans jauge s'il reste assis.Il a par ailleurs annoncé que le pass vaccinal pourrait etre suspendu si la pression épidémique venait à se réduire fortement et durablement. Cependant, le ministre de la Santé a affirmé qu'il excluait de fixer des critères précis pour la levée du pass vaccinal.Mais il a assuré qu'il ne sera pas en vigueur "plus longtemps que nécessaire" et a donné l'exemple de la situation du mois d'août dernier où "nous étions descendus en dessous de 1 000 patients Covid."Le 16 février, les discothèques pourront rouvrir, les concerts pourront reprendre et la consommation debout dans les bars sera autorisée. Olivier Véran a précisé devant la presse que l'accès aux établissement de nuit pourra se faire sans test négatif en plus du pass vaccinal.Interrogé sur le système 2G+ utilisé en Allemagne qui consiste à demander un pass et un test négatif dans certains lieux, Olivier Véran a répondu qu'il ne sera pas appliqué en France car selon lui, nous disposons d'assez de recul sur la gravité du variant Omicron.Interrogé par les journalistes sur le variant BA.2 observé au Royaume-Uni et au Danemark, M.Véran a rappelé qu'il "ferait partie d'un sous-groupe du variant Omicron et ne change pas la donne".

