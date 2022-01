Une famille se retrouve sans électricité à cause de son compteur Linky

https://fr.sputniknews.com/20220120/une-famille-se-retrouve-sans-electricite-a-cause-de-son-compteur-linky-1054503814.html

Une famille des Hauts-de-France a vécu un week-end particulièrement rude. L’électricité de leur logement a été coupé pendant deux jours. En cause, la... 20.01.2022, Sputnik France

Se retrouver sans électricité en plein hiver est une situation particulièrement inconfortable. À Cambrai, dans le Nord, c’est ce qu’une famille et ses enfants ont vécu le week-end du 15 janvier. Julien Balcinha, le père, a affirmé à La Voix du Nord s’en être rendu compte vers 17h.Il a confié au quotidien ses difficultés à obtenir le passage d’un technicien.Privés de courant mais également de chauffage, la famille a tenté de trouver des solutions. Ils ont souhaité prendre une chambre d’hôtel en attendant que le compteur soit réparé, mais le résultat positif du test Covid effectué par la mère a compromis cette possibilité.Tous ont donc été contraints de passer le week-end dans leur logement dépourvu aussi bien de chauffage et que d’électricité. Lundi 17 janvier, La Voix du Nord a relaté que la température était d’environ six degrés. Des conditions inconfortables pour l’un des fils qui révisait pour ses examens du baccalauréat qui ont eu lieu le 18 janvier.Une cause inexpliquée, d’après EnedisC’est finalement lundi soir vers 18h que le problème a été résolu. Le compteur Linky défectueux a été remplacé par un nouveau. D’après La Voix du Nord, ce nouveau système intelligent était censé faire la distinction entre la consommation personnelle du couple et celle d’un local commercial situé à côté, ce que l’ancien dispositif installé avant le Linky n’était pas capable de faire.Pour Enedis, l’appareil se serait de lui-même déconnecté pour une raison inconnue. L’opérateur a ensuite assuré au quotidien régional vouloir comprendre d’où venait le problème pour qu’il ne survienne plus.Un compteur très impopulaireÀ la suite des directives européennes de 2006 et de 2009 relatives à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, une expérimentation a été lancée à Lyon et en Indre-et-Loire.Dans son bilan, le Syndicat départemental de l'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL) note que 85% des particuliers interrogés ne consultent pas ou pratiquement pas leur compteur Linky (93% en collectif) et qu’une majorité de particuliers n’est pas convaincue de l’utilité de ce nouveau compteur (61%). Ce même rapport a constaté des incidents électriques suite à la pose de ces appareils.Jean-François Thiel, directeur territorial d'Enedis en Indre-et-Loire, avait affirmé en 2018 auprès de France Bleu Touraine que plusieurs choses avaient changé depuis la réalisation de cette enquête et que les poseurs avaient été équipés depuis d'outillages dynamométriques permettant de serrer au mieux les fils. En effet, des problèmes de serrage étaient souvent à l'origine d'incidents électriques.Pourtant, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a fait fi de ce rapport et donné un avis favorable en juin 2011. Le 1er décembre 2015 les premiers compteurs Linky ont été installés sur le territoire français. En janvier 2021, 30 millions de ces appareils l’avaient été.Mais des militants refusent leur pose. Ils dénoncent une violation de la vie privée à travers un compteur mouchard qui connaît la consommation des usagers ainsi que les appareils actifs. Ils reprochent également au boîtier ses effets néfastes sur la santé par l’intermédiaire des ondes qu’il émet.Celui-ci est également à l’origine d’incendies. Le 25 décembre 2021, une maison a pris feu à Valdallière, dans le Calvados. Si le sinistre n’a fait aucune victime, les habitants qui étaient partis passer les fêtes en famille accusent le Linky d’en être la cause. Ces derniers ont assuré à l’hebdomadaire local La Voix-le Bocage que les flammes étaient parties du compteur électrique.En juillet 2021, l’explosion d’un compteur Linky en Bretagne à Pleumeur-Bodou, dans les Côtes-d’Armor, a suscité l’inquiétude des riverains. Se confiant à Ouest-France, l’un d’eux a d’abord cru que la voiture de son voisin avait explosé, compte tenu du bruit entendu. Un autre a affirmé avoir pris des mesures suite à cet incident.

