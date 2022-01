"Si l’Afrique tousse, c’est l’Europe qui s’enrhumera"

https://fr.sputniknews.com/20220122/si-lafrique-tousse-cest-leurope-qui-senrhumera-1054530392.html

Le discours d’Emmanuel Macron devant les eurodéputés à l’occasion de la présidence française du Conseil de l’UE n’a rien de nouveau, tacle Pierre-Yves... 22.01.2022, Sputnik France

Lors d’une conférence de presse le 11 janvier dernier, le Président Emmanuel Macron avait déclaré qu’il souhaitait que l’Europe soit plus forte, précisant que "[n]otre volonté commune est vraiment de construire une nouvelle alliance, de reconstruire notre partenariat Union européenne–Union africaine".Pierre-Yves Rougeyron, directeur de la revue Perspectives libres et président du Cercle Aristote, considère que l’Afrique est une "marotte" du Président:Selon l’analyste, "Macron réveille les gens par la peur. Il essaie de dire aux Eurocrates qu’il faut réveiller et faire quelque chose, alors que l’Europe est un grand poulpe. Mis à part vampiriser ses états intérieurs, elle n’a pas de but. Le but de l’Europe n’est pas de faire quelque chose mais de perdurer".Derrière le programme du chef de l’État français sur l’investissement dans les infrastructures vertes, la "volonté" de prospérité et de paix en Afrique se dessinerait un autre projet: la défense commune européenne, une vision qu’il porte depuis longtemps. Pierre-Yves Rougeyron estime que ces sujets sont déjà "has been":

