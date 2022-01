"Ils œuvreraient pour m’empêcher d’avoir les parrainages": Marine Le Pen accuse Les Républicains

https://fr.sputniknews.com/20220124/ils-uvreraient-pour-mempecher-davoir-les-parrainages-marine-le-pen-accuse-les-republicains-1054564708.html

La candidate du Rassemblement national soupçonne Les Républicains de compliquer délibérément sa collecte des parrainages nécessaires pour pouvoir se présenter... 24.01.2022, Sputnik France

À trois mois de la présidentielle, la candidate RN reproche aux membres des Républicains de donner plus volontairement leurs parrainages à Éric Zemmour alors qu’elle-même peine à rassembler les signatures.Interrogée ce dimanche 23 janvier sur France 3 à propos des 500 parrainages nécessaires pour se présenter officiellement à l’élection présidentielle, Marine Le Pen a avoué que c’était "extrêmement difficile" et qu’il lui manquait toujours "un certain nombre" de signatures.Selon elle, Les Républicains reconnaissent qu’ils "travaillent pour donner les parrainages à Éric Zemmour, puisqu’ils pensent que c’est le seul moyen pour eux d’être au second tour".Mêmes soupçons côté ZemmourDans ce contexte, Mme Le Pen réitère la nécessité de "rendre anonymes les parrainages des maires", exhortant d’ailleurs ces derniers à "ne pas céder à la pression pour que la belle démocratie française ait encore de beaux jours devant elle".Les accusations de la candidate RN font écho aux précédentes déclarations de l’ex-polémiste de CNews qui avait pour sa part estimé que "si les LR font cette bêtise tactique" d’empêcher leurs élus de le parrainer, "Mme Le Pen sera à 25% et Mme Pécresse ne sera pas au second tour".Depuis lors, Marine Le Pen accuse Valérie Pécresse de laisser des élus LR parrainer Éric Zemmour dans l’objectif de diviser les populistes de droite, rendant ainsi ce dernier "dépendant" de la candidate LR.

