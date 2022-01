https://fr.sputniknews.com/20220124/imbroglio-entre-allies-sur-le-rapatriement-des-diplomates-en-ukraine-personne-nest-daccord-1054570776.html

Imbroglio entre alliés sur le rapatriement des diplomates en Ukraine: personne n'est d'accord

Imbroglio entre alliés sur le rapatriement des diplomates en Ukraine: personne n'est d'accord

Washington envisage de déployer plusieurs milliers de soldats américains en Europe de l’Est en feignant craindre une invasion russe en Ukraine et ordonne... 24.01.2022, Sputnik France

2022-01-24T11:48+0100

2022-01-24T11:48+0100

2022-01-24T11:48+0100

international

joe biden

ambassade

europe de l'est

militaires américains

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103312/03/1033120348_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_5c74688404cff01470b21712b88aefee.jpg

Alors que la Russie attend une réponse écrite des États-Unis à ses propositions sur les garanties de sécurité, prévoyant notamment de ne pas déployer d’effectifs et d’armements supplémentaires là où ils pourraient représenter une menace à la sécurité nationale de l’autre partie, Washington semble implicitement sur le point de lui adresser un refus.Le New York Times rapporte en se référant à des responsables anonymes de l’administration américaine que Joe Biden envisage le déploiement de plusieurs milliers de soldats, de navires de guerre et d’avions en Europe de l’Est, notamment dans les pays baltes, sur fond de crise en Ukraine.Le quotidien américain indique que, lors d’une réunion tenue samedi 22 janvier, de hauts responsables du Pentagone ont présenté au Président américain plusieurs options prévoyant le placement d’unités militaires américaines plus près des frontières russes. Ces options incluent l’envoi de 1.000 à 5.000 soldats dans les pays d’Europe de l’Est, avec la possibilité de décupler leur nombre si la situation se détériore.D’après les sources du New York Times, M.Biden devrait prendre une décision dès cette semaine. Aucune option proposée n’envisage l’envoi de militaires en Ukraine.Washington ordonne l’évacuation des familles de ses diplomates à KievL’hystérie attisée ces derniers mois par les médias occidentaux sur l’imminence d’une invasion russe en Ukraine semble avoir produit un effet sur Washington.Le département d’État a ordonné dimanche soir l’évacuation des familles de ses diplomates en poste à Kiev, expliquant dans un communiqué que la situation en Ukraine "est imprévisible et peut se détériorer à tout moment".Londres emboîte le pas, l’UE s’abstientAu lendemain du rappel des familles des diplomates américains, Londres a annoncé le retrait de personnels de son ambassade à Kiev, prétextant la "menace croissante" de la Russie.De son côté, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a indiqué le 24 janvier que l’Union européenne ne voyait pas de raison de dramatiser la situation et de quitter l’Ukraine, "à moins que les États-Unis ne nous fournissent des informations qui justifient cette décision".Lavrov tente d’apaiserAprès une nouvelle séquence d’entretiens russo-américains sur la sécurité en Europe, le ministre russe des Affaires étrangères a réitéré le 21 janvier que la Russie n’attaquerait pas ses voisins.Il a cependant laissé entendre que les accusations formulées contre Moscou étaient appelées à détourner l’attention des tentatives ukrainiennes de saper le règlement pacifique du conflit dans le Donbass.

europe de l'est

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

international, joe biden, ambassade, europe de l'est, militaires américains