Situation au Burkina Faso: la politique africaine de la France risque d’être "totalement atrophiée"

Situation au Burkina Faso: la politique africaine de la France risque d’être "totalement atrophiée"

Assiste-t-on à une mutinerie au Burkina, comme le soutiennent les autorités, ou à une tentative de coup d’État? La question reste posée alors qu’a émergé la... 24.01.2022, Sputnik France

La politique française dans ce pays n'aurait-elle donc pas pu faire échec aux différentes crises dont les événements actuels constituent une énième manifestation, alors même qu’elle se proposait de les combattre?Selon l'expert en géopolitique et défense français, tous les principes que disait promouvoir cette politique, notamment l’alternance démocratique, l’amélioration de la situation sécuritaire et économique, ainsi que de l’activisme citoyen et institutionnel, "volent de fait en éclat".Un "nouvel axe" voit le jourComme le souligne Emmanuel Dupuy, si les événements au Burkina Faso en prennent finalement la direction, il s’agirait de la cinquième tentative de putsch ou putsch effectif dans un pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), après les deux coups réussis au Mali en 2020 et en septembre 2021 pour la Guinée, et celui manqué fin mars 2021 au Niger, peu avant l’investiture du Président Mohamed Bazoum.On observe donc dans la région ouest-africaine une grande instabilité et une remise en cause du leadership politique qui tendrait à toucher tous les pays. "Cette situation donne l’impression que les prochains sur la liste dont le pouvoir pourrait être interrogé sont les Présidents Mohamed Bazoum du Niger, Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire, et potentiellement Faure Gnassingbé du Togo et Macky Sall du Sénégal", ajoute-t-il.Par ailleurs, Emmanuel Dupuy fait remarquer qu’au milieu de tous ces bouleversements sociopolitiques, un "nouvel axe" de militaires au pouvoir est en train d’être créé en Afrique. "Depuis l’Algérie où le chef d’état-major Saïd Chengriha est le vrai détenteur du pouvoir, jusqu’au Mali avec Assimi Goïta, la Guinée avec Mamady Doumbouya et peut-être bientôt un nouvel homme fort au Burkina Faso, ce nouvel axe fait déjà tache d’huile", soutient-il.Une situation toujours confuseDans la nuit du 22 au 23 janvier, un certain nombre de casernes militaires - dont le camp Lamizana Sangoulé, le plus important de la capitale Ouagadougou - se sont soulevées dans plusieurs villes du Burkina Faso, donnant l’impression d’une action coordonnée. Les Burkinabè ont ainsi été brusquement tirés de leur sommeil par des tirs nourris en provenance de ces casernes.En début de matinée, vers 8h GMT, le gouvernement a d’abord démenti dans un communiqué les rumeurs de coup d’État qui allaient déjà bon train sur la Toile.Avant une intervention peu après à la télévision nationale du ministre des Armées, le général de brigade Aimé Barthélemy Simporé a évoqué une mutinerie tout en assurant que la situation était "sous contrôle" et qu’aucune institution de la République n’était inquiétée.Ces propos du ministre ont toutefois contrasté avec la poursuite des tirs sporadiques jusque vers la mi-journée, avant même de reprendre en fin de soirée à Ouagadougou.Le 22 janvier, des manifestations en soutien à l'armée et pour exiger le départ de Roch Kaboré ont eu lieu, malgré l'interdiction des autorités, dans plusieurs grandes villes du pays, dont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.Selon Emmanuel Dupuy, la situation confuse engendrée par ces incidents - qui surviennent au lendemain d’une manifestation contre l’insécurité et pour exiger le départ du Président Roch - "était plus ou moins attendue". "L’arrestation du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana [qui serait l’une des pièces maîtresses d’une tentative déjouée de coup d’État début janvier, ndlr] en était un élément précurseur. La grogne était donc déjà là, les forces armées étaient effervescentes", indique-t-il.Cela dit, cette grogne semble avoir vraisemblablement atteint un point culminant avec l’attaque d’Inata du 14 novembre dernier, au cours de laquelle 53 gendarmes et 4 civils ont été tués. Ce qui en fait le pire revers jamais enregistré par l’armée burkinabè.Le Président Roch Kaboré a tenu compte du mécontentement des forces de défense et de sécurité en procédant à des changements au sein du commandement de la gendarmerie et de l’armée, mais aussi en changeant de gouvernement le 13 décembre dernier.Il faut par ailleurs noter que le camp Lamizana Sangoulé abrite la Maison d’arrêt et de correction des armées (MACA), où sont détenus des officiers supérieurs dont le général Gilbert Diendéré, ex-chef d’état-major particulier de l’ancien Président Blaise Compaoré. Certaines rumeurs ont laissé entendre que les mutins auraient l’intention de libérer ce dernier.

