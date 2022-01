https://fr.sputniknews.com/20220124/zemmour-si-jetais-le-president-je-dirais-il-ny-a-plus-de-sanction-vis-a-vis-de-la-russie-1054571418.html

Zemmour: "si j’étais le Président, je dirais: "il n’y a plus de sanction vis-à-vis de la Russie""

La campagne présidentielle française ne passe pas à côté des grandes questions internationales. Invité dimanche 23 janvier dans C dans l’air, Éric Zemmour a développé sa vision des relations dégradées entre la Russie et l’Otan.Il a notamment souligné que les Américains n’avaient "rien à faire en Géorgie et en Ukraine" et que le rôle de la France serait de dire que les revendications de Vladimir Poutine sur ce sujet sont "tout à fait légitimes".Pour l’amitié franco-russeSelon lui, les médias français et occidentaux "passent leur temps à diaboliser Vladimir Poutine". Et bien qu’il ne soit pas l’"avocat", il estime que la France doit être "l’amie de la Russie".Et contre les sanctionsPar ailleurs, Éric Zemmour avance qu’à chaque fois qu’il y a un rapprochement entre ces pays, ce qui était le cas en 2003 lors de la guerre du Golfe, les Américains s’emploient à les diviser."La Russie mène ses politiques et veut défendre et développer ses influences. Moi, je pense que la France doit et pourrait, par exemple, montrer des signes d’amitié envers la Russie en supprimant les sanctions contre la Russie. Moi, si j’étais le Président, je dirais: "il n’y a plus de sanction vis-à-vis de la Russie"."Son "tropisme prorusse"Par le passé, Éric Zemmour avait déjà prôné un rapprochement entre la France et la Russie, avouant son "tropisme pro-russe" et défendant l’idée du général de Gaulle sur l’Europe "de Brest à Vladivostok".Ainsi, en septembre 2020, il jugeait que la Russie pourrait être pour la France l’allié "le plus fiable", plus que les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni, critiquant les sanctions économiques antirusses, les qualifiant de "contre-productives", car elles ont permis à l’agriculture russe de se relancer au détriment des agriculteurs exportateurs français.À l’époque, l’essayiste s’était félicité des tentatives d’Emmanuel Macron de renouer le dialogue avec Moscou, mais estimait que le Président français se heurtait à plusieurs obstacles dans sa volonté de normaliser ses relations avec la Russie, dont aux chrétiens démocrates qui gouvernaient l’Allemagne.

