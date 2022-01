https://fr.sputniknews.com/20220129/ils-se-font-rembourser-des-colis-inexistants-en-utilisant-cette-arnaque-1054888658.html

Ils se font rembourser des colis inexistants en utilisant cette arnaque

Deux individus ont inventé une astuce, forcément illégale, afin de tromper les employés de la Poste. Ils ont ainsi réussi à recevoir des remboursements pour... 29.01.2022, Sputnik France

Une arnaque inédite pour se faire rembourser des colis a été mise en œuvre par deux complices dans un bureau de la Poste de Colomiers, près de Toulouse, dans la Haute-Garonne.Les forces de l’ordre ont entendu le 27 janvier les deux escrocs de 21 ans, relate 20 Minutes. Ces derniers ont raconté les détails de leur stratagème.L’astuce en questionLes arnaqueurs affranchissaient des envois sur des automates en n’oubliant pas de sélectionner une assurance pour une valeur allant jusqu’à 1.000 euros de marchandise. Ensuite, ils volaient un tampon ou bien trompaient un employé pour valider le colis.Le média précise que les paquets n’étaient jamais envoyés et qu’ils n’avaient probablement jamais rien contenu.Cependant, les voleurs produisaient des factures, comme celles de smartphones, et demandaient le remboursement des articles «imaginaires».Ils ont réussi à mettre en œuvre cette méthode à trois reprises en obtenant un peu plus de 2.000 euros de préjudice au total.Ayant des soupçons, la Poste a porté plainte. Les deux jeunes ont reconnu les faits en optant pour un «plaider-coupable».

