https://fr.sputniknews.com/20220130/ottawa-rapatrie-une-partie-de-ses-diplomates-de-kiev-1054903317.html

Ottawa rapatrie une partie de ses diplomates de Kiev

Ottawa rapatrie une partie de ses diplomates de Kiev

Le gouvernement canadien rapatriera les employés non essentiels ainsi que les personnes à charge restantes de l’ambassade de Kiev sur fond de tensions opposant... 30.01.2022, Sputnik France

2022-01-30T20:47+0100

2022-01-30T20:47+0100

2022-01-30T20:52+0100

russie

états-unis

ukraine

royaume-uni

justin trudeau

diplomates

canada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103454/19/1034541966_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d221ad47cc7a3e3e5dc467e0531cf405.jpg

Dans le sillage du rapatriement de diplomates américains en poste à Kiev, les autorités canadiennes ont à leur tour décidé de rappeler une partie du personnel de leur ambassade en Ukraine.Précédemment, Ottawa a annoncé le retrait temporaire de Kiev des "enfants de moins de 18 ans des employés canadiens de l'ambassade ainsi que les membres de leur famille" à cause de la situation à la frontière russo-ukrainienne.Dans le même temps, le gouvernement Trudeau a promis d’élargir la mission de formation de l’armée ukrainienne que mènent les Forces armées canadiennes depuis 2015.Rappel de diplomates occidentauxLes pays occidentaux accusent Moscou de préparer une offensive en Ukraine, pointant une accumulation inquiétante de troupes russes à la frontière de la République voisine. La Russie dément toute intention belliquese visant l’Ukraine, tout en se déclarant prête à réagir à d’éventuelles "provocations militaires" dans la région.Avant Ottawa, Washington et Londres avaient annoncé le rappel de certains diplomates en poste à Kiev et de leurs familles. Le département d'État a également appelé les citoyens américains se trouvant en Ukraine à envisager de quitter immédiatement le pays.Dans le même temps, le Pentagone a annoncé son intention de déployer jusqu’à 8.500 soldats américains en Europe de l’Est. Selon son porte-parole John Kirby, les États-Unis "agiront fermement pour défendre leurs intérêts nationaux en réponse aux actions de la Russie qui nuisent à nous-mêmes, à nos alliés ou à nos partenaires".

russie

états-unis

ukraine

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

russie, états-unis, ukraine, royaume-uni, justin trudeau, diplomates, canada