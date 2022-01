https://fr.sputniknews.com/20220130/ou-vit-on-le-mieux-en-france-un-nouveau-palmares-etudie-un-eventail-de-communes--1054897205.html

Où vit-on le mieux en France? Un nouveau palmarès étudie un éventail de communes

Où vit-on le mieux en France? Un nouveau palmarès étudie un éventail de communes

Après avoir été défini comme la ville "la moins stressante" de France, Angers a pris la tête du classement des communes où il fait le mieux vivre. Réalisé par... 30.01.2022, Sputnik France

2022-01-30T12:46+0100

2022-01-30T12:46+0100

2022-01-30T12:46+0100

france

ville

palmarès

pays basque

angers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104303/26/1043032637_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_bef0177254bb8b3deade50e8ed0d84ed.jpg

Pour la troisième fois consécutive, l’association des villes et des villages a préparé un classement des localités où il fait bon vivre.Afin de dresser ce top 50, la quasi-totalité des communes de France métropolitaine, soit 34.827, a été évaluée selon une méthodologie reposant sur 187 critères, a révélé ce week-end Le Journal du Dimanche.Le grand vainqueur est cette fois Angers, préfecture du Maine-et-Loire de 155.000 habitants. Annecy, dans les Alpes, qui occupait la première place l’année dernière, a rétrogradé à la seconde. Le podium est complété par Bayonne, commune du Pays basque.Parmi les villages, c’est Guéthary, également au Pays basque, qui s’est placé premier après avoir occupé la seconde position l’an passé. Peltre en Moselle et Epron dans le Calvados lui ont cédé leur place.Critères du palmarèsLes critères ont été pris en compte dans neuf principales catégories, soit la qualité de vie, la sécurité, la santé, le commerce, les transports, l’éducation, les sports et loisirs, la solidarité et l’attractivité immobilière.Il est précisé que par rapport à l’an dernier, la méthodologie a compris deux grands changements, dont l’ajout du critère de l’attractivité immobilière. En outre, les distances séparant une commune à un équipement ou un service sont désormais comptées par temps de trajet en voiture.Cette nouvelle approche apparaît plus réaliste car comprenant le relief et les conditions moyennes de trafic, indique le JDD.Ville "la moins stressante"Au mois de janvier, Angers a occupé la tête d’un autre classement, cette fois établi par Le Figaro. Après avoir passé au crible les 20 plus grandes villes françaises, le journal a désigné Angers comme celle la moins stressante. Mans, capitale sarthoise, s’est classée 2e, suivie par Reims.

france

pays basque

angers

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, ville, palmarès, pays basque, angers