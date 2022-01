https://fr.sputniknews.com/20220131/le-compte-du-prefet-de-la-martinique-retweet-la-victoire-de-taubira-puis-se-dit-pirate-1054910546.html

Le compte du préfet de la Martinique retweet la victoire de Taubira, puis se dit piraté

Le compte officiel du préfet de la Martinique a partagé un tweet de Christiane Taubira suite à sa victoire à la primaire de la gauche.

Le 30 janvier, Christiane Taubira a remporté la primaire de la gauche. Dans la foulée, la candidate a remercié sur Twitter ses partisans: "Merci pour votre confiance".Ce message a été retweeté non seulement par ses alliés, mais également par le compte Twitter officiel du préfet de la Martinique, Stanislas Cazelles, censé être soumis à un devoir de neutralité.Piratage du compteLe même jour, le retweet a été retiré, le préfet annonçant "l’utilisation frauduleuse du compte Twitter". Il a signalé qu’une "enquête de sécurité est en cours".Erreur de communicationStanislas Cazelles, ex-conseiller outre-mer d’Emmanuel Macron, a été nommé préfet de la Martinique en février 2020.Quelques mois après, son équipe de communication s’est retrouvée au cœur d’une polémique.En mai 2020 il a en effet été obligé de retirer une illustration sur Twitter jugée raciste. L’image montrait deux personnages, un noir et un blanc, séparés par cinq ananas censés représenter unedistance d’un mètre, recommandée par les autorités sanitaires pour lutter contre le Covid-19.Plusieurs personnalités politiques, par exemple Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, avaient réagi.

