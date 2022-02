https://fr.sputniknews.com/20220201/allegement-des-mesures-covid-voici-ce-qui-change-a-partir-du-2-fevrier-1054928761.html

Allégement des mesures Covid: voici ce qui change à partir du 2 février

Allégement des mesures Covid: voici ce qui change à partir du 2 février

La veille de la 1ère étape de levée des restrictions anti-Covid, Gabriel Attal confirme que l’allégement aura lieu "selon le calendrier" présenté aux Français... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T17:45+0100

2022-02-01T17:45+0100

2022-02-01T17:45+0100

covid-19

france

masques

gabriel attal

covid-19

télétravail

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1054217901_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_14f037bbf4f3ee735a8a6e59d7ad8787.jpg

À partir du 2 février, l’Hexagone procédera à l’allégement des mesures de freinage de l’épidémie de Covid introduites par les autorités face à la propagation massive du variant Omicron.Invité ce mardi 1er février de Franceinfo, Gabriel Attal a bel et bien confirmé cette levée partielle.Alors que le 31 janvier Santé publique France a enregistré 334.363 cas par jour en moyenne sur une semaine, contre 360.912 la semaine précédente, Gabriel Attal a mis en avant cette légère baisse, tout en appelant à continuer à "rester très prudent", car "on reste à des niveaux très élevés" et car d’autres pays ont connu quant à eux "l’inversion de la tendance"."On sait qu'il y a des questions posées sur le sous-variant BA.2, qui est aussi très contagieux", a-t-il ajouté.Le porte-parole du gouvernement a donc rappelé qu’à partir de demain seront levés "le port du masque en extérieur, le télétravail obligatoire et les jauges dans les grands événements".En détail, bien que le télétravail ne soit plus obligatoire dans les entreprises, il restera toutefois recommandé. Quant à la suppression des jauges, elles le seront dans les établissements qui accueillent du public assis, mais avec port du masque (lieux sportifs et culturels assis).Deuxième étapeLe 16 février, le calendrier établi prévoit la deuxième étape de l’allégement des mesures. Elle devrait s’annoncer avec le retour des discothèques, fermées depuis le 10 décembre. Or, cette réouverture n’est envisagée que dans le strict respect du protocole sanitaire.Les concerts debout pourront reprendre également à partir du 16 février, ainsi que la consommation de boissons et de nourriture dans les stades, les cinémas et les transports en commun, tout comme la consommation debout dans les bars.Quid des écoles?Un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu demain et se penchera notamment sur le protocole sanitaire à l’école.Toujours selon la radio, l’entourage d’Emmanuel Macron a évoqué lundi deux options possibles, soit un allégement dès le 21 février, au retour de la zone B, soit un allégement à partir du 7 mars, ceci lorsque toutes les zones seront rentrées.La même source a indiqué que la première option paraissait "plus logique".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, masques, gabriel attal, covid-19, télétravail